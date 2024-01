Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 27 e domenica 28 gennaio 2024

La provincia di Como si appresta ad entrare in un altro fine settimana di eventi. Tanti gli appuntamenti con i falò della Giubiana (che la tradizione vorrebbe si appiccassero l'ultimo giovedì del mese ma che per motivi organizzativi non tutti i Comuni possono rispettare), così come gli appuntamenti con la Giornata della Memoria che ricade domani, sabato 27 gennaio. Infine, tutti gli altri appuntamenti "di contorno", dalla partita del Como, allo spettacolo del Sociale, dalle feste della famiglia nell'Erbese a quelle degli oratori nell'Olgiatese.

Cosa fare a Como

- In occasione del Giorno della Memoria, sabato 27 gennaio 2024 a Como alle 9.30 si terrà una commemorazione al Monumento alla Resistenza europea e alla Targa Schiavi di Hitler. A seguire una delegazione si recherà al Cimitero monumentale per portare un simbolico omaggio floreale in memoria dei deportati della Tintoria Castagna e Tintoria Comense.

- Per tutti i tifosi del Como e per gli appassionati di calcio sabato 27 gennaio c'è la possibilità di assistere al match della squadra cittadina che quest'anno sta facendo sognare la promozione in Serie A. Como-Ascoli è in programma sabato 27 gennaio 2024 alle 14 allo stadio Sinigaglia, per la 22esima giornata di Campionato di Serie B.

- In occasione del Giorno della Memoria la Biblioteca comunale Paolo Borsellino ospita la mostra Campioni nella memoria. Storie di atleti deportati nei campi di concentramento, organizzata dall’Unione Nazionale Veterani dello Sport di Firenze. La mostra ripercorre le vicende dei tanti sportivi di diverse discipline e nazionalità la cui vita venne stravolta da fascismo e nazismo. Si compone di 50 biografie con foto e i motivi della deportazione (razziali, politici, religiosi, sfruttamento coatto). Realizzata dalla prof.ssa Barbara Trevisan, insegnante di scienze motorie e sportive con il contributo dell'Unione Veterani dello Sport di Firenze, è stata esposta in diverse località italiane.

“Lo scopo è quello di osservare la più grande tragedia del ventesimo secolo, anche dal punto di vista sportivo, rendendo onore e gloria a tutti quegli uomini e donne che nella loro vita hanno incarnato gli ideali sportivi e, con le loro scelte, hanno difeso i principi di libertà, di uguaglianza e di tolleranza ed è in particolare rivolta ai giovani e agli studenti”.

In un'epoca in cui i testimoni sono in gran parte scomparsi, le loro voci, i loro volti, le loro memorie costituiscono un patrimonio storico e un potente ausilio per la divulgazione e soprattutto per l'educazione delle giovani generazioni quanto dei cittadini. All'inaugurazione saranno presenti i curatori Barbara Trevisan e Paolo Allegretti e verrà presentato il video Nonostante tutto “…son tornato bello come prima”. Renato Cattaneo dal Lager al Sinigaglia, a cura di Valter Merazzi, Maura Sala e Francesco Merazzi – Centro studi Schiavi di Hitler di Cernobbio.

- Filippo Nigro, uno dei più interessanti attori del cinema e del teatro italiano, porta in scena al Teatro Sociale di Como "Every brilliant thing", un racconto di autofiction scandita da “liste di cose per cui vale la pena vivere”, una pièce partecipativa che costituisce per gli spettatori un’esperienza: grazie alla loro risposta, alla temperatura emotiva e alle reazioni che ogni sera si creano in teatro, lo spettacolo non è mai lo stesso, può essere ogni sera diverso. Sabato 27 gennaio, alle 20.30, Nigro racconterà una “liste di cose per cui vale la pena vivere”, nel tentativo di fornire alla madre un inventario di possibilità per cui valga la pena vivere. Una lista che si allunga con il tempo, dall’infanzia alla vita adulta, fino a enumerare un milione di valide ragioni. La lista che ne esce – e che il protagonista condivide con chi lo ascolta, con tono confidenziale, coinvolgente, intimo – è imprevedibile, emozionante e personalissima, fatta di episodi e aneddoti catturati al volo dal protagonista a margine di libri, scontrini e sottobicchieri del pub.

Cantù

Cantù e Mariano Comense - Anpi e "Associazione Verso il 25 Aprile", con il patrocinio del Comune di Cantù, organizzano due iniziative in città legate alla Giornata della Memoria. La prima è in programma venerdì 26 gennaio, giorno nel quale sarà completata l’installazione di tre cartelli in prossimità delle 19 Pietre della Memoria installate il 25 aprile dell’anno scorso. Tre i luoghi dove verranno collocati: in viale Madonna, a Vighizzolo in prossimità della fermata dell’autobus e infine a Cascina Amata. La seconda iniziativa riguarda invece l’incontro con gli studenti delle classi quarte - 127 studenti - e quinte - 154 studenti - dell'istituto Sant'Elia di Cantù la mattina del 29 gennaio. Nelle due ore per ciascuna classe presso la scuola, si parlerà dei campi nazisti e degli internati militari italiani canturini, con letture di Christian Poggioni introdotte dal professor Mario Porro. La terza e ultima iniziativa invece si svolgerà a Mariano Comense, che ha concesso anche il patrocinio. Il 31 gennaio alle 21 presso la sala civica della città, in piazza Roma, si svolgerà il concerto Multimediale "Un valzer per rosie - La Shoah delle Donne".

Erba

Albavilla - Festa della famiglia: appuntamento a domenica 28 gennaio organizzato dalla parrocchia di San Vittore. La celebrazione comincerà con la messa solenne in programma alle 11; a seguire pranzo aperto a tutti in oratorio alle 12.30. Nel pomeriggio, interessante incontro dedicato a tutti i genitori sul tema "Educare è come seminare", con inizio alle 15; a seguire, giochi organizzati per tutti i ragazzi e merenda insieme. Tutti sono invitati a partecipare, per iscrizioni inviare una mail a oratorioalbavilla@gmail.com.

Albese - Il Comune di Albese con Cassano e la Biblioteca Don Carlo Giussani presentano il ritorno delle serate cineforum "Oltre lo Sguardo". La rassegna in oggetto si concentra sulla "Questione Arabo-Israeliana", offrendo una serata di riflessione cinematografica e dibattito sui diritti umani con un focus sull’attuale conflitto tra le due realtà. L'appuntamento è per il 27 gennaio alle 21, presso il Padiglione Polifunzionale in Via Colombo ad Albese con Cassano. La serata vedrà la partecipazione di Giulia Masperi che attraverso la visione del film "Tutti Pazzi A Tel-Aviv" del regista Sameh Zoabi, guiderà il pubblico in un viaggio coinvolgente alla scoperta dei molteplici aspetti della "Questione Arabo- sraeliana". Un'occasione imperdibile per chi desidera comprendere meglio questa tematica complessa, arricchita dall'analisi esperta di Masperi. L'evento è aperto a tutti gli appassionati di cinema e a coloro che vogliono contribuire a una discussione informata sui diritti umani e la guerra.

Alzate - "Coccoletture", un calendario di tre appuntamenti con i volontari del progetto "Nati per leggere". Tutti i pomeriggi con le letture animate saranno suddivisi in due momenti, dedicati rispettivamente ai bambini da 3 a 6 anni e a quelli da 18 a 36 mesi. Il primo incontro in programma alla biblioteca "Alciato", che da anni porta avanti il progetto Npl, è per sabato 27 gennaio: alle 15 con i bambini da 3 a 6 anni; alle 17 con quelli da 18 a 36 mesi. Secondo evento il 24 febbraio con gli stessi orari; infine, il terzo e ultimo appuntamento del ciclo è in programma per il 23 marzo. La partecipazione a tutti e tre gli eventi è libera e gratuita per i bambini e le famiglie. Maggiori informazioni presso la biblioteca "Alciato"; telefonicamente (031/619694) o via mail a biblio@comune.alzate-brianza.co.it.

Lurago d'erba - L’Unità Pastorale Lambrugo - Lurago d’Erba, organizza il falò della Giubiana. L’evento si terrà sabato, 27 gennaio, dalle 19 in oratorio. Durante la serata, ci sarà l’intrattenimento del Corpo Musicale "Mons. Nava". Invece, a seguire in salone si terrà una cena tradizionale con risotto e salsiccia, oppure panino e salamella e patatine. Inoltre, al termine della cena si terrà una tombolata per tutti. I posti sono limitati, e quindi si potrà partecipare solo se si ha prenotato nei giorni precedenti.

Inverigo - Oggi, venerdì 26 e per tutto il fine settimana si terrà la Festa della Famiglia. Sabato alle 17 di oggi si terrà la messa in sant’Ambrogio con il ricordo degli anniversari di matrimonio. Domenica si pregherà in tutte le parrocchie per le famiglia con messe alle 10, 11 e 11.15 durante le quali sarà possibile ritirare un pane benedetto da condividere in famiglia. La festa proseguirà in oratorio santa Maria con il pranzo alle 12.30, giochi e alle 16 una preghiera e benedizione conclusiva in Santuario. Lunedì 5 febbraio alle 21 in oratorio santa Maria si svolgerà un incontro formativo con il professore e psicologo Ezio Aceti su "Le dinamiche della coppia".

Montorfano - Festa della Giubiana: appuntamento con l’associazione ambientalista "L’Ontano" e il gruppo dei genitori della scuola primaria, questa sera sabato 27 gennaio. Il ritrovo è fissato per le 20 nel parcheggio della scuola (via Al Dosso) per la partenza del corteo, che sfilerà per le vie del paese trasportando il fantoccio della Giubiana. Seguirà l’estrazione della lotteria organizzata dal gruppo dei genitori della scuola, anche grazie alla preziosa collaborazione degli sponsor locali. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento di questa sera. In caso di maltempo la manifestazione sarà spostata presso la palestra comunale.

Lipomo - Festa dell’oratorio invernale: appuntamento a domenica 28 gennaio per bambini, ragazzi e famiglie organizzata dagli animatori del Gruppo Germogli dell’oratorio di Lipomo. Il programma della giornata prevede la messa per le famiglie alle 10.30; alle 14.30 accoglienza in oratorio, con musica, giochi, balli e animazione dalle 14.45. Alle 16.15 è in programma un momento di preghiera per tutti: a seguire, dalle 16.30 merenda tutti insieme (chi vorrà potrà portare un dolce o una bibita da condividere), e a seguire saluti. Tutti sono invitati alla giornata comunitaria. Maggiori informazioni: Paolo 351/5473543.

Tavernerio - Giornata della Memoria: evento con il Consiglio comunale dei ragazzi per celebrare l’importante ricorrenza del 27 gennaio. L’appuntamento, che si svolgerà all’auditorium comunale di via Provinciale, è organizzato dai Ccr di Albese e Tavernerio, ed è in programma per questa mattina, sabato 27 gennaio, dalle 10.30. Alcuni testimoni delle atrocità della Seconda Guerra Mondiale saranno presenti alla manifestazione per offrire le loro testimonianze e le loro esperienze di quella terribile pagina della storia. L’ingresso all’evento è libero e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Rogeno - Domenica 28 gennaio l'Oratorio Pio XI si trasformerà in un luogo di festa e condivisione in occasione della celebrazione della Festa della Famiglia. Un'agenda ricca di eventi è pronta ad accogliere partecipanti di tutte le età per unire le famiglie nella gioia e nella spiritualità. La giornata inizierà con la Messa aperta a tutti alle 10.45. Successivamente alle 15.30 inizierà una tombolata ricca di premi. La giornata si concluderà con una merenda alle 17.30: si tratta di una merenda condivisa, quindi sarà necessario che tutti portino qualcosa da poter dividere con gli altri partecipanti.

Olgiate

48esima edizione del Carnevale Olgiatese. Alle 14,30 partenza da via San Gerardo scortata dal Vespa Club Olgiate Comasco. Alle 21.30, nel salone del centro sportivo "Mario Briccola", Carnival Party: serata con musica da discoteca per i giovani. Olgiate Comasco - Sabato 27 gennaio ci sarà il corteo di apertura della. Alle 14,30 partenza da via San Gerardo scortata dal Vespa Club Olgiate Comasco. Alle 21.30, nel salone del centro sportivo "Mario Briccola", Carnival Party: serata con musica da discoteca per i giovani.

Olgiate Comasco - Sabato 27 gennaio, alle 21 nell'auditorium del Medioevo, serata per i 30 anni del Cai olgiatese. Presentazione della guida "La gran via del Devero" di Matteo Rubino, Veronica Torchia e Martina Forni. La serata commemorerà il compianto socio Ivano Marelli e presenterà il programma delle gite e delle attività per il 2024.

Olgiate Comasco - Domenica 28 gennaio, alle 16 al Medioevo di via Lucini, parole e immagini con l’attore Christian Poggioni in occasione della Giornata della Memoria. "La Notte" di Elie Wiesel è l’appuntamento (ingresso libero) organizzato dal Comune in collaborazione con la sezione Anpi di Uggiate Trevano intitolata a Rado Zuccon.

Olgiate Comasco - Domenica 28 gennaio dopo le messe alle 7.30 (chiesa di Somaino), delle 10 (chiesa di San Gerardo) e delle 11 (chiesa parrocchiale dei Santi Ippolito e Cassiano) gli Alpini proporranno la zuppa di San Gerardo: 150 porzioni da asporto, ricavato a sostegno della parrocchia.

spettacolo teatrale della compagnia "Or.Ma" a favore dell'oratorio di Maccio e di Frontiere di Pace. Villa Guardia - Sabato 27 gennaio, alle 21 all'Isma,a favore dell'oratorio di Maccio e di Frontiere di Pace.

Villa Guardia - Domenica 28 gennaio festa dell'oratorio di Civello. Messa alle 10.30, pranzo in oratorio e alle 15 spettacolo di droni.