Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 28 e domenica 29 ottobre 2023

Altra settimana, altro weekend di eventi. E questa volta sono davvero tanti. Una miriade di appuntamenti nell'Erbese e nell'Olgiatese, per non parlare di quelli a Como. Ed è proprio da uno di quest'ultimi che partiamo perché oggi, domani e dopodomani i vini di tutta Italia sbarcheranno in piazza Cavour. L'evento principe del weekend è il Lake Como Wine Fetival!

Buon vino e vista sul lago. Che altro?

Il Lake Como Wine Festival, giunto ormai alla sua nona edizione, torna in piazza Cavour a Como dal 27 al 29 ottobre 2023 con oltre 50 cantine e aziende agricole. Ideato ed organizzato dal patron Claudio Bizzozero, con il contributo fondamentale di Confesercenti Como, che garantisce l'indispensabile supporto amministrativo e tecnico, il Festival sta divenendo un appuntamento fisso per gli amanti del buon vino.

Un’occasione imperdibile per assaggiare i grandi vini ed i prodotti tipici di più di 50 aziende provenienti da tutta Italia, direttamente nel cuore di Como: dal Barolo all’Amarone; dal Prosecco al Franciacorta; dal Parmigiano Reggiano ai formaggi delle valli lariane; dalla Bresaola al salame del lago; dall’olio d’oliva all’aceto balsamico; dal miele alle marmellate; dal paté di olive alle conserve di verdure; dalle acciughe di Ulisse al formaggio di Leonardo; dalla cioccolata dei Medici ai pasticciotti pugliesi; e tanto altro ancora.

Saranno presenti:

14 cantine e aziende agricole della Lombardia (Franciacorta, bianchi, bollicine, rosati, rossi, passiti, prodotti tipici valtellinesi, gin, miele, formaggi e salumi tipici lariani)

2 del Trentino Alto Adige (Bollicine, bianchi, rossi, rosati, passiti trentini, olio, grappe e liquori)

6 del Piemonte (Bollicine, bianchi, rossi, rosati e passiti del Monferrato, nocciole e derivati, formaggi tipici piemontesi)

2 del Veneto (Prosecco e Cartizze di Conegliano Valdobbiadene docg, amarone e vini rossi della Valpolicella)

3 dell'Emilia Romagna (Bollicine, bianchi, rossi, rosé e passiti dei colli piacentini, parmigiano reggiano, formaggi e salumi tipici emiliani, aceto balsamico, conserve)

4 della Toscana (Bollicine, vini bianchi, rosati, rossi, passiti, olio)

2 dell'Umbria (Bollicine, vini bianchi, rosati, rossi, passiti, olio, zafferano)

3 della Campania (Bollicine, vini bianchi e rossi, rosati, olio, liquore tipico campano)

1 della Lucania (Bollicine, vini bianchi, rosati, rossi, olio)

2 della Puglia (Bollicine, bianchi, rossi, rosé e passiti pugliesi, prodotti tipici pugliesi)

3 della Calabria (Bollicine, bianchi, rossi, rosati e passiti calabresi, greco di bianco passito e prodotti tipici calabresi, marmellata di bergamotto, miele di bergamotto, liquori)

3 della Sicilia (Bollicine, vini bianchi, rosati, passiti, rossi e marsala prodotti e piatti tipici siciliani)

L'ingresso a 20 euro comprende:

15 ticket assaggi;

1 calice degustazione;

1 tasca porta calice.

Per aggiungere ulteriori assaggi: pacchetti da 5 ticket, al prezzo di 1 euro a ticket.

Legenda assaggi

Vini in annata: 1 ticket;

Vini superiori e riserve: 2 ticket;

Top wine: pagamento diretto alla cantina;

Assaggi food: da 1 a 3 ticket a seconda del tipo di prodotto.

Ticket food per acquisto di piatti e taglieri: da 5 a 15 euro, da 1 a 3 ticket food a seconda del tipo di piatto o tagliere.

Come partecipare

Consultate l’elenco delle cantine partecipanti al festival su www.lakecomowinefestival.it e scegliete quale visitare. Se volete evitare code prenotate i ticket online. Nei tre giorni del festival recatevi all'info/ticket point di piazza Cavour per ritirare i ticket e il bicchiere degustazione con porta bicchiere. Partite per il vostro Wine Tour.

Como

- In occasione del bimillenario pliniano anche il Fai torna a rendere omaggio al suo illustre concittadino. In collaborazione con Fondazione BTS COMO ARTE, le guide abilitate di Como e la Basilica Cattedrale, sabato 28 ottobre dalle 13.30 alle 15.30 sarà possibile percorrere i camminamenti alti del Duomo per accedere a spazi solitamente interdetti al pubblico, con una vista inedita alle volte delle navate e una sosta nella sala dove sono conservati i calchi in gesso delle statue pliniane poste sulla facciata. Qui trovate tutte le info di cui avete bisogno.

- Per gli appassionati di calcio imperdibile l'appuntamento con la Serie B e il Como 1907: sabato 28 ottobre alle 14 va in scena il match contro il Catanzaro al Sinigaglia. Sul sito del Como sono acquistabili i biglietti.

- Continua così la tematica dello spazio anche in Sociale Famiglie al Teatro Sociale di Como. Importante, visto l’argomento trattato, la nuova collaborazione per questa Stagione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. Il Museo infatti porterà al Teatro Sociale un laboratorio per famiglie, "In volo nello Spazio", in programma sabato 28 ottobre, alle 14.30 e 16.00. È un laboratorio per adulti e bambini (dai 6 ai 10 anni) dove giocare insieme, esplorare un po' di scienza e introdurre il tema delle esplorazioni spaziali. Con materiali semplici si proverà a costruire un modello di razzo. Si immagineranno forme e si sceglieranno i materiali da usare per costruirlo. Con qualche lancio verranno sperimentate le soluzioni più adatte a renderlo super efficiente. Infine si parlerà delle esplorazioni spaziali.

- È tutto pronto per la cerimonia di Premiazione della X edizione del Premio internazionale di letteratura Città di Como si terrà sabato 28 ottobre 2023 dalle 16 presso la Sala Bianca del Teatro Sociale di Como. A questo link trovate tutte le informazioni disponibili.

- Avete mai fatto una colazione al ritmo di jazz? A Como si può grazie all'Istituto Carducci che organizza il "Sunday Breakfast Jazz. Il buongiorno si vede dal mattino". Ospite Carlo Nicita che proporrà un percorso sonoro variopinto, un dialogo con se stessi e con le energie del luogo, mosso da composizioni originali e improvvisazioni in continua evoluzione, evocando speranze, stati d'animo, emozioni, avventure e ricordi. Soffi, suoni percussivi, suoni cantati che si fondono con sinuose melodie e ritmi danzanti prodotti dalla grande varietà timbrica dei flauti. Un progetto dedicato al vento e alla sua forza naturale che smuove e cambia forme e paesaggi, la terra e il mare, che vi trascina altrove.

- L'Associazione Como Classica organizza domenica 29 ottobre a Villa del Grumello un imperdibile recital del celebre pianista Manuel Tevar con musiche di Bach, Mozart, Schubert ,Chopin e Albeniz. Discovered Treasures è un viaggio dal barocco musicale ai giorni nostri, con costanti reminiscenze della musica spagnola, compiuto da uno dei pianisti spagnoli più riconosciuti e premiati della sua generazione. Ingresso libero con prenotazione e prelazione ai soci Comoclassica. Tessera associativa annulae 30€. Info e prenotazioni comoclassica@gmail.com

- C'è spazio anche per gli amanti dell'hockey su ghiaccio: domenica 29 ottobre 2023 alle 18.45 l'Hockey Como affronta il Sv Caldaro per il Campionato senior Italian Hockey League. Ingresso a 8 euro.

- In occasione dell’inaugurazione della sua nuova sede, la Scuola Sperimentale di Musica “R. Goitre” e il Festival Musica sull’Acqua di Colico organizzano una residenza straordinaria di MACH Youth Orchestra. La compagine è formata dai ragazzi dell’Orchestra Giovanile della Scuola di Musica “R. Goitre” di Colico, del Progetto di azione sociale Musicainsieme a Librino di Catania e dell’Ensemble Strumentale di Barasso (VA). Il programma musicale è di grande fascino e vuole essere un’elevazione che offre una possibilità di incontro, riflessione e dialogo intorno ai temi della responsabilità sociale, della natura e della spiritualità in un periodo storico così fragile e delicato. Da Pacem Domine di Arvo Pärt, il Terzo Concerto Brandeburghese BWV 1048 di Johan Sebastian Bach, il Concerto per violino e archi “Distant Light” di Pēteris Vasks sono brani che portano un messaggio di pace e amore fra gli uomini sulla terra. La Pace tanto difficile in questo momento storico viene invocata in modo silenzioso, come una profonda meditazione e costante preghiera nella musica di Arvo Pärt, aprendo il cuore dell’ascoltatore alla purezza e alla magnificenza della Trinità, che nel Terzo Concerto Brandeburghese di Bach riecheggia nella tonalità solare di Sol maggiore, con un dialogo di perfezione cosmica fra i tre violini, le tre viole e i tre violoncelli. Appuntamento a domenica 29 ottobre alle 20.45 alla Basilica di San Fedele a Como.

Cantù

Mariano Comense - Arriva la presentazione del catalogo e del video di Gallery Sweet Gallery outdoor 2023. Il catalogo, edito da Bellavite (Missaglia, Lecco), e il video, realizzato da Francesca Marelli e Riccardo Camin con Lorenzo Marelli e Andrea Santoro, raccontano la quinta edizione della mostra. In occasione di Gallery Sweet Gallery outdoor 2023, tenutasi dal 13 maggio al 4 giugno, si è dato vita a un progetto speciale per sottolineare il traguardo della quinta edizione e per rinnovare, con una nuova modalità, il legame arte e natura, pubblico e artisti. Il progetto ha portato all’allestimento di un’unica grande opera ambientale, realizzata coralmente da un ampio gruppo di artisti. Nei medesimi terreni che hanno ospitato le precedenti mostre, infatti, 36 artisti, con la collaborazione di studenti e utenti delle cooperative sociali, hanno realizzato un’opera percorribile dai visitatori seguendo uno stretto tracciato prestabilito. L’importanza della difesa del territorio, dell’ambiente naturale, della Terra è stato così esplicitato attraverso un’opera dal forte impatto visivo e alla quale hanno concorso a pari grado, ciascuno con la propria funzione, gli artisti e il pubblico. L’appuntamento con la presentazione è fissato per sabato 28 ottobre alle 17 nella rinnovata Villa Sormani. Inoltre dal 19 novembre, con l’inaugurazione alle 15.30, al 3 dicembre 2023, Gallery Sweet Gallery outdoor (via Segantini, accanto al civico 90, Mariano Comense) ospita la mostra "I fiori del male" con sculture degli studenti del Liceo Artistico Statale Fausto Melotti di Cantù (classi IV B e V B sezione scultura; docenti: Alessandra Farina, Gabriele Tagliabue).

Mariano Comense - Torna l’appuntamento con "Gli Amici della cultura" che presentano "L’abitare", una mostra di Rita Bagnoli. Sabato 28 ottobre, ci sarà l’inaugurazione alla galleria "La Bottega", in via Santo Stefano, alle 16. La mostra a "La Bottega" sarà visitabile nei giorni feriali dalle 16 alle 19.30, mentre nei festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30. Chiusura il lunedì. Per apertura su appuntamento è possibile contattare il numero 3453329944.

Mariano Comense - Tra piazza Roma e via d’Adda sbarca la "Fiera dei mercanti". L’evento, patrocinato dal Comune di Mariano Comense, si terrà domenica 29 ottobre dalle 9 alle 19. In programma shopping per tutti, giochi e divertimenti per i bambini. Oltre alle bancarelle a restare aperti saranno anche i negozi marianesi. Un modo per iniziare a pensare ai primi regali di Natale.

Erba

Erba - Sabato 28 ottobre torna "La valigia delle storie" presso la biblioteca comunale "Giuseppe Pontiggia". Si tratta di un appuntamento con le letture fatte dai volontari del programma "Nati per leggere", che promuove la lettura ai bambini fin dalla più tenera età su tutto il territorio nazionale. L’appuntamento è dalle 16, per due gruppi in contemporanea: uno dedicato a bambini dai 18 ai 36 mesi e un altro per più grandicelli dai 3 ai 5 anni. L’ingresso è libero. Informazioni allo 031-615281.

Erba - Colazione solidale e fiori per la ricorrenza di Ognissanti. Sabato 28 ottobre dalle 9 e per tutta la mattina, la sede della cooperativa Noi Genitori, in via XXIV Maggio, apre le porte a tutti per una colazione con i prodotti realizzati nel biscottificio dalle persone con disabilità. In occasione della prossima festa di Tutti i Santi, poi, saranno a disposizione anche fiori recisi da portare ai propri cari al cimitero. Come sempre quanto raccolto andrà a sostenere le attività della cooperativa per le persone che la frequentano. Per informazioni e per prenotare i fiori recisi è possibile contattare lo 331-5647712 (Simone).

Ponte Lambro - In tanti hanno deciso di dare la propria adesione alla manifestazione benefica organizzata dalla Pro loco e con il patrocinio del Comune di Erba. "Abbattiamo le barriere" si svolgerà domenica 29 ottobre e ha come scopo la raccolta di fondi per la sistemazione del montascale della chiesa parrocchiale di Santa Maria Annunciata. La giornata prevede una camminata non competitiva con partenza alle 9.30 dall’oratorio. Il percorso si snoderà perle vie di Erba, con punto di ristoro al parco Majnoni e toccando le migliori attrazioni storico-culturali della città. Ritorno in oratorio dove, alle 12, ci sarà il pranzo. Contemporaneamente al parco Majoni, dalle 10 alle 18, saranno ospiti diverse associazioni e realtà del territorio: esibizioni, street food (aperitivi, birra artigianale, caramelle e zucchero filato), lumping e calcetto, go kart e tricicli in legno, gazebi dei vari sodalizio, esposizione a cielo aperto dei quadri dell’Associazione artistica di Asso. Inoltre alle 14 e alle 17, visite guidate organizzate dai ragazzi dell’istituto "Romagnosi" per i luoghi caratteristici della città e che rientrano nel progetto "Nativi" in collaborazione don il Touring club. Infine, alle 15.30, torneo di padel al centro Padel di Tavernerio. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata al prossimo 5 novembre.

Ponte Lambro - "Una festa da paura" è il titolo dell’evento promosso dall’associazione Tic tac, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. L’evento legato ad Halloween si terrà domani, domenica 29 ottobre. Sarà un divertente momento per tutti i bambini, a partire dalle 18 presso la sala civica con tanti giochi e animazione.

Eupilio - "Il benessere si tinge di rosa" è l’iniziativa organizzata dal Centro remiero lago di Pusiano per sabato 28 ottobre. Si tratta di una mattinata completamente dedicata alla salute, nell’ambito del progetto "Sport terapia integrata". Alle 9.30 si svolgerà una lezione di Nia, neuromuscolar integrative action, diretta da Antonella Gorza che pratica e studia questa disciplina da oltre 10 anni sia come allieva che come insegnante certificata. Si tratta di una pratica che integra forme di movimento orientali e occidentali, unendo l’espressività della danza alla forza delle arti marziali. Alle 10.45, sarà la volta di una lezione di canottaggio con l’obiettivo di "Remare verso il benessere": questa disciplina non solo con benefici fisico-motori, ma anche psicologici generati dal contatto con la natura. Alle 12, le attività si concluderanno con un aperitivo in riva al lago.

Longone - Ritorna anche domenica 29 ottobre la tradizionale castagnata organizzata dalla Pro loco. Un immancabile appuntamento autunnale che ha visto impegnati i volontari del sodalizio per tutte le domeniche di ottobre. Le caldarroste si possono trovare in piazza Sant’Anna.

Albese - Il Comitato Amici di Talea invita tutti gli amanti delle passeggiate a unirsi a una giornata di avventura domenica 29 ottobre. Saranno disponibili cinque percorsi diversi: 6 km, 10 km, 14 km, 20 km e 30 km. Il punto di ritrovo è il Piazzale delle Feste in Via Cristoforo Colombo. Le iscrizioni per i partecipanti singoli saranno aperte domenica 29 ottobre dalle 7.30 alle 9.30 direttamente sul posto. Per i gruppi, è necessario iscriversi entro le 14 di oggi, sabato 28 ottobre. Le iscrizioni ai percorsi sono individuali. Sarà prevista una speciale premiazione per i primi dieci gruppi più numerosi che riceveranno cesti gastronomici in riconoscimento. Per partecipare, è necessario versare un contributo Soci FIASP: 3,50 €, che include un gadget per i primi 500 iscritti. Per i non soci FIASP il costo è di 4,00 €, con gadget incluso sempre per i primi 500 iscritti. I braccialetti d'iscrizione saranno distribuiti a partire dalle 7:30 di domenica mattina. Durante la giornata, saranno disponibili servizi per garantire un'esperienza senza preoccupazioni con ampio parcheggio per le auto, custodia borse, spogliatoi e docce.

Merone - Sabato 28 ottobre torna l'appuntamento con "Nati per leggere", presso la biblioteca comunale, in accordo anche con quanto promosso dall'Associazione culturale pediatri. Dalle 10, verranno effettuate letture per i bambini dai 3 ai 6 anni a cura delle volontarie di Nati per Leggere. A seguire, laboratorio creativo organizzato dall'Associazione Attivamente. Il tema della giornata sarà inerente all'imminente festa di Halloween. L'evento avrà una durata di 60-90 minuti circa. Per informazioni è possibile scrivere via WhatsApp al numero 333-6253333.

Anzano - Castagnata e mattoncini al parco: torna il tradizionale appuntamento con la castagnata organizzato dalla Pro loco, per questa edizione con la collaborazione di ItLug-Italian lego users group. Infatti, sabato 28 e domenica 29, oltre alle birolle preparate dai volontari Pro loco, al centro polifunzionale saranno protagonisti i mattoncini colorati più famosi del mondo: i Lego. Il programma della due giorni, al via da oggi pomeriggio alle 14, prevede: sabato esposizione di costruzioni realizzate con i Lego, dalle 18.30 apericena con musica (su prenotazione, 328/1587440). Domani, domenica, la manifestazione inizierà alle 10 e proseguirà fino alle 18: oltre all’esposizione di costruzioni Lego, ci sarà un’esposizione di trattori d’epoca, e saranno presenti artisti della motosega oltre a tante bancarelle di hobbistica e artigianato. Per tutta la durata della manifestazione ci sarà la tradizionale vendita di caldarroste. L’ingresso è libero e tutti sono invitati. La manifestazione è patrocinata dal Comune.

Inverigo - E’ tempo di castagne nella Comunità pastorale Beato Carlo Gnocchi. Infatti domani, domenica 29 ottobre, si svolgerà la Festa d’autunno presso l’oratorio Santa Maria. Caldarroste e vin brulé allieteranno i palati dei partecipanti alla manifestazione. Alle 14.30 prenderà l’avvio la caccia al tesoro per tutti. Per partecipare al gioco non sarà necessaria l’iscrizione. Il giorno stesso dell’evento verrà raccolto un contributo simbolico di 3 euro a testa per la partecipazione.

Olgiate

Olgiate Comasco - Sabato 28 ottobre: "Il mondo in una tazza". Alle 16, nella bottega Koinè, in via Repubblica, la volontaria Chiara Spinelli proporrà un incontro dedicato al tè. Storia legata al commercio equo, spiegazioni e degustazione. Ciascuno potrà portare la propria tazza. Le offerte raccolte verranno devolute al progetto "Tessendo il futuro" per le artigiane dell’associazione "Asarbolsem", in Bolivia.

Olgiate Comasco - Domenica 29 ottobre: Festa d'autunno organizzata dalla Pro loco olgiatese, quindicesima edizione della manifestazione autunnale con 30 stand di sodalizi cittadini e di bancarelle. Per l’intera giornata, l’associazione “Sussurri” organizzerà spettacoli e intrattenimenti per i più piccoli. Lo spettacolo della mattina, dalle 9 alle 12.30, è intitolato “Gara di zollette”. Quello del pomeriggio, dalle 14 alle 18, “Missione Esopo”. Per tutta la giornata i volontari della Pro loco prepareranno panini con il cotechino e patatine. Immancabili saranno le caldarroste. Inoltre, un concorso di torte: fino a mezzogiorno si potranno portare dolci casalinghi, con obbligo di allegare la lista degli ingredienti per gli eventuali allergeni. Alle 16.30, i tre migliori verranno premiati. Poi merenda con degustazione delle torte in gara.

Solbiate con Cagno - Sabato 28 ottobre castagne e tanta voglia di aggregazione con i volontari della Protezione civile comunale nella sede di via Varese 8 a Cagno. Un momento dedicato ai cittadini che ancora non conoscono questa realtà, in cui verranno mostrate le attrezzature in dotazione al presidio e mostrate le diverse attività in cui vengono impiegati i volontari. Appuntamento alle 14.30 (fino alle 17) anche per i più piccini, che riceveranno una gradita sorpresa. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Colverde - Domenica 29 ottobre, dalle 11, la sede degli Alpini di Parè, in piazza Garibaldi, farà da teatro per la tipica castagnata, ma anche per le sempre apprezzate leccornie preparate dalle esperte mani dei volontari del gruppo locale. Salamini alla piastra e patatine fritte, per la gioia anche dei più piccini, per un piacevole momento di condivisione. Sarà l’occasione anche per conoscere l’impegno delle Penne nere parediensi nelle molte attività proposte sul territorio.

Lurate Caccivio - Pizzoccherata col Castello... a Castello. Sono ancora aperte le iscrizioni al pranzo previsto per domenica 29 ottobre, nel salone dell’oratorio di San Martino. Seconda edizione per l’evento conviviale promosso dallo storico sodalizio: per prenotarsi è possibile chiamare Giovanni Boccalero al numero 348-0102289. Ricco il menù, ovviamente a base degli ottimi pizzoccheri cucinati dagli infaticabili volontari del sodalizio. Tra gli appuntamenti in programma, ricordiamo anche l’imminente ciclocross di San Martino, una vera e propria tradizione.

Valmorea - "Birolla day", la scuola materna "Folci" fa festa. Bimbi e maestre non vedono l’ora di domenica 29 ottobre, quando, alle 14, daranno il via al party dell’asilo di Caversaccio. Le attività in programma sono tante: giochi insieme, giri a cavallo e opportunità di cimentarsi nella tecnica di pittura della spin art. Per l’occasione aprirà anche la griglia: salamelle, patatine e altre delizie da gustare. Senza dimenticare poi le castagne, da accompagnare con un caldo bicchiere di vin brulè.

Ronago - L’attesa è finita: al parco comunale è tempo di castagne con l’associazione "Insieme per". Per accogliere l’autunno nel migliore dei modi, il sodalizio di Ronago presieduto da Stefania Abate, ha organizzato per sabato 28 ottobre, un pomeriggio per grandi e piccini al parco comunale di via Aldo Moro. Dalle 15, infatti, caldarroste, vin brulè, panini con la salamella e tè allieteranno la merenda di mamme, papà e nonni tra chiacchiere e giochi in un luogo a misura di bambino. Dopo il successo della prima edizione lo scorso anno, dove ronaghesi e non hanno partecipato per gustare caldarroste e specialità, i volontari dell’associazione aspettano chiunque voglia divertirsi. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

Guanzate - Letture animate e mostruose per i bambini della scuola primaria e della scuola dell’infanzia. Da segnare in agenda l’iniziativa in programma per sabato 28 ottobre, e promossa dal gruppo "Un sabato da favola: ritrovo alle 17 all’esterno della biblioteca comunale. Dopodiché, lettura itinerante per i negozi del paese. Non mancherà nemmeno il classico "Dolcetto o scherzetto?". Ovviamente, è caldamente suggerita la partecipazione indossando un pauroso costume di Halloween: per partecipare è possibile inviare una email a guanzate@ovestcomobiblioteche.it.