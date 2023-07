Dall'appuntamento in centro a Como con il Festival del vino alla grande musica jazz che risuonerà nel cortile storico di Palazzo Cernezzi anche in questo fine settimana, dalla festa a tema Grecia in piazza Garibaldi a Cantù al concerto rock di Erba, passando inevitabilmente per gli appuntamenti con il cibo e la musica dell'Olgiatese. Anche l'ultimo weekend di luglio, quindi, sarà tutto da scoprire!

Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 29 e domenica 30 luglio 2023

Se non sapete ancora cosa fare nel prossimo fine settimana ecco a voi una selezione degli appuntamenti più interessanti a Como e provincia.

Como

Lake Como Wine Festival, giunto ormai alla sua ottava edizione, dopo la trasferta a Palanzo torna in piazza Cavour a Como, la piazza simbolo del capoluogo lariano. Ideato ed organizzato dal patron Claudio Bizzozero, con il contributo fondamentale di Confesercenti Como, che garantisce l'indispensabile supporto amministrativo e tecnico, il Festival sta divenendo un appuntamento fisso per gli amanti del buon vino. Si terrà venerdì 28 luglio dalle 18 alle 24, sabato 29 dalle 10 alle 24 e domenica dalle 10 alle 22. Un percorso di assaggi e di vendita di vini di qualità di 25 cantine introvabili, provenienti da tutta Italia ed ospitate nella piazza più iconica di Como insieme ad assaggi e stuzzichini. Qui tutte le info.

Sabato 29 luglio, dalle 10.30 alle 11.30, a Villa Olmo si terrà lo spettacolo "Le piantastorie", un'animazione con narrazione e oggetti di e con Cristina Quadrio e Marta Stoppa. Le piantastorie narrano racconti tratti da libri e albi illustrati che hanno come protagonisti gli alberi, straordinari esseri viventi cui spesso non siamo capaci di dare la giusta importanza e il giusto valore. Fantasia, informazioni scientifiche, tradizioni, immaginazione sono gli ingredienti di un viaggio meraviglioso e misterioso nel regno verde. Alberi così grandi, antichi e possenti da dar rifugio a cento cavalieri sotto la loro fronda, o dai cui frutti può nascere una verde e scatenata ragazzina, piante spinose dalle quali tutti stanno alla larga e che invece desidererebbero solo un abbraccio, alberi amici degli uomini, compagni fedeli al loro fianco per tutta la vita.

Continuano gli appuntamenti con il grande jazz a Villa Cernezzi, sede del Comune di Como. Sabato 29 luglio, dalle 21.30, Alessio Boni e Marcello Prayer si esibiranno in "Canto degli esclusi. Concertato a due per Alda Merini". Mentre domenica 30 luglio, sempre dalle 21.30, si terrà "Hyperion Ensemble in Livin’ Tango" con Victor Villena, bandoneon; Roberto Piga, violino; Bruno Fiorentini, flauto; Guido Bottaro, pianoforte; Danilo Grandi, contrabbasso; Davide D’Ambrosio, chitarra; Special guest: Giulio Plotino, violino. Qui tutte le info.

Cantù

Ultimo appuntamento con gli eventi dell'Estate Canturina. Da giovedì 27 luglio a domenica 30 luglio piazza Garibaldi si terrà la classica "Grecia in festa”, l'evento di street food dedicato alla cucina ellenica che da anni attira su di sé l'attenzione e la curiosità di molti cittadini.

Erba

Erba: Questa sera, venerdì 28 luglio dalle 21.15, si terrà il gran finale con gli appuntamenti del mese del Teatro Licinium. Ad aspettare i curiosi e i partecipanti la super rock band Four Tiles. Perché super rock band? Perché composta esclusivamente da artisti affermati nel panorama musicale italiano (e internazionale), con carriere pluriennali e collaborazioni con alcune delle rock band più famose in italia. Alla chitarra, Cesareo (Elio e le Storie Tese), alla batteria Roberto Gualdi (PFM, Ron, Vecchioni, Dalla, Glenn Hughes), alla chitarra Stefano "Sebo" Xotta (UTEZ, Riff Raff, Strings24), al basso e alla voce Guido Block (The Event, Papa Winnie, Noize Machine). Un concerto imperdibile e a ingresso libero. Qui tutte le info.

Canzo: ultimo appuntamento domenica 30 luglio con la rassegna "Teatro al chiar di luna". A chiudere gli appuntamenti estivi teatrali canzesi sarà la celebre compagnia Eccentrici Dadarò, che ha portato in tutta Italia e all’estero le proprie produzioni di teatro ragazzi, circo contemporaneo e teatro urbano. Al Parco Barni porterà uno spettacolo per i più piccoli dal titolo "A pesca di emozioni", a partire dalle 20.30.

Alserio: nella giornata di domenica 30 luglio sarà possibile effettuare un’escursione sulla barca elettrica "Amicizia", grazie all’iniziativa "Domeniche sul lago", organizzata dal Parco Valle Lambro. Il contributo richiesto è di 5 euro per gli adulti, di 2 euro per i bambini dai 6 ai 14 anni e gratuito per i minori di 5. Prenotazioni online su parcovallelambro.it o al 333-7358200. Possibile iscriversi anche sul posto, presentandosi presso il molo dei Giardini a lago, verificando l’eventuale disponibilità di posti liberi.

Merone: sabato 29 luglio si svolgerà l'ultima data estiva di "Slow fashion day", lo scambio di abiti usati e vintage a cura dell’associazione giovanile Il Tricheco. Come di consueto, sarà possibile portare un massimo di tre abiti e prenderne altrettanti. Nel corso dell'evento, oltre a un rinfresco e alla possibilità di provare tanti nuovi capi, sarà esposto un abito interamente creato da scarti di jeans. L'appuntamento è dalle 15 alle 18 presso la sede de Il tricheco in via Emiliani, 14.

Lipomo: si svolgerà sabato 29 luglio la "Serata Spagnola" della Pro loco. Nell’area Feste di via Cantaluppi 658, infatti, si potrà stare in compagnia mangiando la paella, le tapas e bevendo sangria. Per i bambini e chi lo desidera, sarà possibile rifocillarsi con pasta al pomodoro, salamella, patatine fritte e cotoletta. L’ingresso è libero. Per prenotazioni contattare il numero 338-3876196.

Olgiate

Olgiate Comasco: domenica 30 luglio, alle 21, nel cortile del centro congressi Medioevo, in via Lucini, concerto di chiusura dello Stage internazionale per giovani musicisti. La ventunesima edizione vede impegnati 31 giovani spagnoli e 35 del territorio comasco e di quello di Varese. Ingresso libero.

Guanzate: prodotti locali, food truck e buona musica, due giorni di divertimento all’insegna della valorizzazione del territorio. L’evento si terrà sabato 29 e domenica 30 luglio nel piazzale Cavalier Mario Bernasconi: sabato, alle 17, musica, food truck e stand di aziende agricole del territorio. Alle 19.30 concerto della Casa del diablo e, alle 21, esibizione dei Katy lady blues & Kiralea. Il giorno successivo, alle 17, musica e apertura dei punti ristoro, alle 18 volo in mongolfiera (prenotazioni alla email guanzateinfesta@gmail.com) e, alle 21, concerto dei I-pop show party band.