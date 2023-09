Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre 2023

Ormai è finito anche settembre, domenica inizia ottobre e il ritmo lavorativo è ormai entrato nel vivo. Proprio per questo, però, tutti cercano insaziabilmente il weekend, per evadere e per staccare un po'. Ecco allora la nostra classica selezione degli eventi del fine settimana a Como e provincia: anche questa volta ce n'è per tutti i gusti.

È iniziato Orticolario 2023

È già iniziato ieri, giovedì 28 settembre 2023, ma Orticolario 2023 è inevitabilmente il nostro evento principe del fine settimana. L'evento continuerà fino a domenica primo ottobre nel parco di Villa Erba a Cernobbio, sul Lago di Como. Il tema? Il valore dell'acqua. Argomento attuale, ma estremamente complesso per le innumerevoli prospettive da cui può essere considerato. E Orticolario ha deciso di farlo a modo suo: andando controcorrente, provocando, facendo cultura; indagando l’ancestrale rapporto tra uomo e acqua e l’indissolubile relazione tra acqua e natura. Come? Tramite la sua essenza più pura: le proposte egli espositori, i progetti e le installazioni, i laboratori ludico-didattici per bambini e un programma culturale ricco e articolato. A questo link, se volete saperne di più, trovate un nostro articolo sull'evento.

Como

- La festa della birra artigianale a due passi dal Lago di Como. Tre giorni di grande festa, un'esperienza gustativa e sensoriale unica, un'occasione imperdibile per assaporare le opere d'arte brassicola dei mastri birrai del nostro territorio e non solo. Troverete 12 birre artigianali italiane alla spina in contemporanea, i migliori street food, music corner, aree tavoli e tanto altro. Aree relax, ampi spazi verdi e ampi parcheggi nelle vicinanze renderanno l'evento indimenticabile per grandi e piccini. Il Como Beer Park si terrà da questa sera, venerdì 29 settembre dalle 18 all'1, sabato 30 settembre nello stesso orario e domenica 1 ottobre dalle 12 alle 23.

- Como Cuore, AAT-118 Como e tutte le associazioni di volontariato operanti nella prevenzione delle malattie cardio e cerebro-vascolari e nell'emergenza cardiologica si incontrano con la popolazione per celebrare insieme la Giornata Mondiale del Cuore. Il giorno 30 settembre 2023 appuntamento in piazza Grimoldi dalle 9 alle 14. Si potrà partecipare a screening gratuiti, ricevere preziose informazioni per uno stile di vita sano, imparare a fare le manovre salvavita di rianimazione, e i più piccoli scopriranno come allertare il 112. In questo nostro articolo troverete tutte le info di cui avete bisogno.

- Si è consolidata a Como una rete in grado di offrire sostegno dal concepimento al parto e fino ai mesi successivi alla nascita con la collaborazione tra il Dipartimento Materno Infantile dell'Ospedale Valduce, il Consultorio Icarus e il Consultorio La Famiglia di Como. Il 30 settembre dalle 10 alle 18 psicologhe, ostetriche, counselor, puericultrici, infermiere, medici e volontari illustreranno tutti i servizi offerti per far sentire meno soli neo genitori, cercando di dare risposte a dubbi, domande, in un momento di confronto e ascolto. Una giornata per tutta la famiglia con giochi, laboratori, e Baby Pit Stop in collaborazione anche con Unicef Italia, Giardino di Luca e Viola - community e A Voce Alta Como. Anche in questo caso potete trovare ulteriori info al nostro articolo.

- Anche quest'anno la Canottieri Lario G.Sinigaglia organizza la riedizione della storica Coppa Villa d’Este. In gara i migliori atleti di tutte le categorie, Senior, Junior, Ragazzi, Master per uno spettacolo unico ed indimenticabile. La prestigiosa manifestazione ha luogo dal 1891 ed è la regata più antica del lago più famoso del mondo. Tornata in auge negli ultimi anni, l'edizione di quest’anno prevede una doppia gara nella giornata di domenica 1 ottobre dalle 15 in poi:

REGATA MT. 6000

1° società classificata: TROFEO VILLA D’ESTE

1° posto: COPPA GIUSEPPE SINIGAGLIA - GRANATIERI DI SARDEGNA

REGATA MT. 3500

Il via alla competizione verrà dato a Como, nelle acque di fronte alla diga cittadina da cui sarà possibile osservare l'avvincente partenza. Dopo la partenza i concorrenti si dirigeranno verso Cernobbio tenedosi a distanza dalla riva sinistra del lago. Di fronte a Villa d'Este, a circa tre chilometri dalla partenza, avverrà il giro di boa. La gara continuerà ancora per altri tre chilometri, questa volta a ridosso della riva, e il tratto di lago di fronte alla pittoresca Villa Olmo ospiterà l'arrivo della gara.

- Per chi vuole fare un salto indietro nella storia del Lago di Como c'è la possibilità di salire sul Lario Express, il treno storico parte da Milano Centrale puntando verso nord in direzione di Como. Da Como si attraversa tutta la Brianza più verde e agricola, su una linea secondaria ricca di fascino, toccando numerose località in cui il treno effettua brevi fermate. Si giunge infine alla destinazione di Lecco. Una variante a questo tragitto è il biglietto integrato a prezzo speciale "Treno storico + piroscafo storico" che comprende il viaggio in treno fino a Como e il percorso sul battello storico “Concordia” da Como a Lecco via Bellagio. Il biglietto integrato è disponibile per partire dalle stazioni di Milano C.le, Monza, Lissone, Desio e Seregno, selezionando come destinazione la fermata di Lecco Lago. I viaggiatori, arrivati nella stazione di Como S.G. alle 8.58, vengono accompagnati all'area di imbarco presso il molo di P.za Cavour, dove parte il battello. È prevista una sosta a Bellagio; si arriva poi a Lecco dove si attende il treno storico per il viaggio di ritorno. In alternativa, i soli viaggiatori che salgono a Como avranno la possibilità di effettuare il viaggio verso Lecco in treno e il ritorno a Como sul battello storico. Qui tutte le info.

- L'Asd Cittadella Como 1945 organizza il 4° Cittadella Cup Pro, torneo di calcio per pulcini 2014, riservato a club professionistici. In campo: Asd CittadellaComo 1945, AC Milan, AC Renate, Atalanta BC, AC Monza, Como 1907. Le partite si giocano in contemporanea presso il campo Cittadella di via Frigerio e il campo San Giuseppe di via Valleggio. Si terrà domenica 1 ottobre dalle 13.30.

Cantù

Terminati gli eventi dell'Estate Canturina, sul territorio del Comune di Cantù non resta che affidarsi all'ultimo appuntamento della rassegna "SfogliaCantù". Qui sotto tutte le info.

Erba

Eupilio - Secondo appuntamento con la rassegna "Tastiere d’autunno". Sabato sera, 30 settembre, alle 20.45, il concerto che si terrà nella chiesa di San Vincenzo di Galliano si inserisce nei "Percorsi d’organo in provincia e diocesi di Como". Allo sgabello dell’organo storico Bernasconi siederà il maestro Manuele Barale, titolare dell’Organo di Sant’Andrea in Vercelli.

Canzo - Verrà commemorato domenica, 1 ottobre, l’anniversario dell’uccisione del canzese Gabriele Moreno Locatelli, assassinato esattamente trent’anni fa, il 3 ottobre del 1993, mentre attraversava il ponte Vrbanja a Sarajevo durante un’azione simbolica di pace. Alle 17, proprio in prossimità del ponte a lui intitolato lo scorso anno e lungo la via che ne porta il nome, si svolgerà la cerimonia commemorativa con la posa di un cippo.

Alserio - Il Parco Regionale della Valle del Lambro organizza una serie di osservazioni astronomiche guidate volte a scoprire lontane galassie, pianeti del Sistema solare, stelle cadenti. In particolare sabato 30 settembre si svolgerà "Sul lago argentato: osservazione ed escursione notturna in barca in una notte di luna piena". La barca elettrica Amicizia del Parco permetterà ai partecipanti di immergersi nella luce argentata che ricopre il lago di Alserio. Al ritorno a riva, sarà possibile osservare al telescopio il pianeta Saturno. Per info e prenotazioni.

Merone - Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre, si svolgerà la tradizionale Festa di San Francesco a Moiana, organizzata dalla parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo e dal Gruppo San Francesco con la collaborazione delle associazioni meronesi. Sabato sera sarà possibile cenare gustando un piatto tipicamente brianzolo, la trippa, mentre domenica si potrà invece pranzare con brasato e polenta. Nella giornata di domenica tanti appuntamenti nella frazione di Moiana per grandi e piccini.

Erba - Apericena con Leonardo: è stato battezzato così il pomeriggio conviviale in programma domenica 1 ottobre presso l’antica Fornace della Valle Bova, poco distante dall’Orrido di Caino e raggiungibile a piedi sia da Crevenna d’Erba, sia dall’Eremo San Salvatore, lungo il sentiero che costeggia il Torrente. L’iniziativa è il primo di una serie di eventi che precederanno l’installazione nella Valle, al primo guado della Bova in prossimità delle Scale, del Ponte autoportante, realizzato dagli Artigiani del Presepe di Crevenna in collaborazione con il Rotary Club Erba Laghi e gli Amici della Riserva Valle Bova, seguendo il progetto di Leonardo da Vinci. Domenica 1 ottobre, a partire dalle 15, don Ettore Dubini (vicario parrocchiale di Crevenna) spiegherà come è nata l’idea del Ponte. Miryam Colombo (giornalista e insegnante) racconterà la storia della Fornace, una carbonaia utilizzata anticamente per la lavorazione di legname o carbone da cui ricavare calce. Toccherà poi a Chiara Meroni (esperta di storia dell’arte) illustrare le caratteristiche del Ponte nel contesto di altre opere simili progettate da Leonardo. Concluderà il pomeriggio un momento conviviale accompagnato dalla colonna sonora a cura del Dj Giancarlo D’Angelo.

Olgiate

Villa Guardia - Alla parrocchia di Maccio si terrà la festa patronale della Madonna dell’Assunta e del Santo Rosario. Il programma: sabato 30 settembre, alle 8 lodi, alle 8.30 messa; celebrazione prefestiva alle 18; apertura banco vendita in oratorio (15-19); alle 20.45 "Candle light concert" in piazza della chiesa com omaggio a Maria, elevazione spirituale con pianoforte a luci di candela; poi, brindisi in oratorio con apertura serale del banco vendita. Domenica, l'1 ottobre, alle 10.30 ci sarà messa solenne presieduta da don Walter Crippa in ricordo del suo 40° anniversario di ordinazione sacerdotale; banco vendita nel salone dell’oratorio dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19; dalle 14.30 processione dal parchetto di via Santa Caterina (in caso di maltempo: in chiesa); a seguire, festa in oratorio e taglio della torta del 40° di don Walter, merenda e gioco per bambini e ragazzi; alle 16 incanto dei canestri (resteranno esposti in salone per prendere visione); alle 17.45 estrazione premi e conclusione; chiusura banco vendita alle 19; piatti caldi da asporto e generi alimentari di qualità: riso, farina, miele, vino, cotechini, patate bianche/rosse/gialle. Prodotti calabresi: formaggi, salumi, prosciutti, capocolli, olio, ‘nduja. Prodotti “fatti-in-casa”: torte, liquori e marmellata, idee regalo e prodotti dei nostri agriturismi locali: formaggi freschi e stagionati, di mucca e di capra.

Villa Guardia - Alla chiesa parrocchiale di Civello ci sarà il concerto del quartetto d'archi "Alla Maniera Italiana". Venerdì 29 settembre, alle 20.45, suoneranno Giacomo Coletti (violino), Stefano Raccagni (violino), Alessia Menin (viola) e Anna Camporini (violoncello). Musiche di F.P.Ricci (Quartetto Op.8 n.5), G.Latilla (Quartetto n 5), G. Puccini (Crisantemi), L.v. Beethoven (Quartetto Op.18 n.4). Ingresso libero.

