Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 4 e domenica 5 gennaio 2025

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como e provincia

Bulgarograsso - Concerto gospel nella chiesa di Sant’Agata: la tradizione migliore per salutare in compagnia e a ritmo di musica l’arrivo del nuovo anno. "Ormai è una tradizione - esordisce l’assessore alla Cultura e agli Eventi istituzionali Wanda Pelosi - Quest’anno avremo il coro “IncontroCanto” di Vimercate, una formazione tutta al femminile diretta dal maestro Massimo Mazza". Il gruppo unisce la potenza e la profondità emotiva alla passione per il gospel, per lo spiritual e per la musica pop. Un progetto che vuole diffondere messaggi di speranza attraverso la musica. L’appuntamento è per domenica 5 gennaio, nella chiesa di Sant’Agata, alle 21.

Olgiate Comasco - Domenica 5 gennaio Concerto di gala del Corpo musicale olgiatese. Appuntamento alle 21 nell'auditorium del centro congressi Medioevo. Ospiti il baritono Massimiliano Travagliati e Stefano Pedratti al corno delle Alpi. Presenta Mariella Bernasconi, Corpo musicale diretto dal maestro Edoardo Piazzoli. Ingresso libero, al termine la banda offrirà vin brulè e panettone.

Cosa fare a Cantù e provincia

Cantù - Il Centro antiviolenza «Libellule di Penta» e l’A.s.d. Silver Blade Ice Skating di Seveso propongono insieme un evento pubblico che ha lo scopo di sensibilizzare contro la violenza sulle donne attraverso l’esibizione artistica di pattinaggio su ghiaccio da parte delle atlete. L’appuntamento è fissato per domani, domenica 5 gennaio. L’esibizione andrà in scena due volte: alle 14.30 in piazza Garibaldi a Cantù, alle 16 invece al Centro commerciale Mirabello, nell’area della pista su ghiaccio. Entrambe le performance artistiche avranno una durata di circa 15 minuti ciascuna.