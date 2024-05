Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 4 e domenica 5 maggio 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Cosa fare a Como nel weekend

Olgiate Comasco - domenica 5 maggio la Bmx Ciclistica Olgiatese, presieduta da Alessandro Croce, parteciperà alla manifestazione Olgiate Festival Bike, in programma dalle 9 alle 18 al centro sportivo "Mario Briccola" in via don Sterlocchi. Una iniziativa organizzata in collaborazione con la Fondazione Paolo Fagetti Onlus, nell'ambito del progetto YouthBank promosso dalla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, con il patrocinio del Comune di Olgiate Comasco.

Olgiate Comasco - domenica 5 maggio "Ad occhi aperti", nell’ambito di un progetto finanziato dalla Fondazione provinciale della Comunità Comasca, andrà in scena, alle 17 al Medioevo. Ingresso libero. Spettacolo del Teatro Gruppo Popolare. "L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico, dai 14 anni in su, al tema degli abusi sui minori, all’importanza della denuncia, del parlare e condividere - spiega Giuliana Casartelli, responsabile dell’Area Biblioteca, Cultura e Politiche giovanili - Spingere ragazzi e adulti a tenere gli occhi ben aperti sui segnali che le vittime di tali violenze manifestano spesso non verbalmente".

Montano Lucino - Gruppo di cammino per vivere il paese: Oggi, sabato 4 maggio, alle 14.30 ritrovo in piazza Gilardoni per una nuova uscita. Chiunque può partecipare, con scarpe da ginnastica e abbigliamento sportivo.

Montano Lucino - spettacolo "Il grande show" presentato dai ragazzi di "Musical Weekend" di Francesca Cipriani. Domenica 5 maggio al teatro Smeraldo di Lucino si terrà l’evento che permetterà ai partecipanti di godere dello musical: un medley di colonne sonore di famosi film per ragazzi. Lo spettacolo avrà due appuntamenti: alle 11.30 e alle 16.30. L’evento è patrocinato dal Comune.

San Fermo della Battaglia - inaugurazione della mostra di Grazia Meani. Oggi, sabato 4 maggio, alle 17 in Villa Imbonati, Meani invita all’apertura della mostra dedicata alle sue opere eseguite con le tecniche apprese durante il corso di pittura di Flavia Colacevich. Ingresso libero.

San Fermo della Battaglia - alle 20.30, nella biblioteca di via Somaini, "La notte del racconto". Spazio ai bambini dai 4 ai 10 anni, studentesse del liceo "Giovio" proporranno letture animate. Al termine verrà offerta una tisana. Colverde - sabato 4 maggio, dalle 19.30, l’oratorio di Drezzo sarà animato dagli Alpini con la classica "Pizzoccherata" in occasione della festa della mamma. Non solo pizzoccheri, ma una cena di tutto riguardo che prevede, oltre all’aperitivo, roast beef con patate, dolce e caffè. Non mancheranno acqua e vino. Il ricavato dell’iniziativa sarà poi destinato a finanziare attività di carattere sociale.

Valmorea - undicesima edizione della "Campestre del Professore". Domani, domenica 5 maggio, l’annuale corsa organizzata dalla Pro loco unirà sport e solidarietà. Iscrizioni dalle 8 e partenza alle 9.30 dalle scuole. Possibilità di pranzare su prenotazione. Il ricavato sarà devoluto in favore di "Casa di Gabri" per acquistare un generatore portatile.

Faloppio - sono già una quarantina gli espositori che hanno aderito all’edizione 2024 di "Agricolario", che si svolgerà al centro sportivo di via Falcone, a Gaggino, nella giornata di domani, domenica 5 maggio. Manifestazione aperta, dalle 9 alle 18.30 con banchi vendita di hobbisti, agricoltori e artigiani, ma anche molte le attrazioni a disposizione di grandi e piccini, tra cui l’esibizione di abili falconieri.

Cosa fare a Cantù nel weekend

Cantù - torna la Festa dell’Infanzia. E’ in programma per sabato 4 maggio l’evento che raccoglierà le Materne della città e dei paesi limitrofi. Si svolgerà al parco Martiri delle foibe dalle 15.30 sino alle 18.30. Ci saranno laboratori di manipolazione, pittura, lettura, percorsi motori per bambini e bambine tra 0 e 6 anni e per le loro famiglie. Animeranno il pomeriggio anche i Vigili del Fuoco, il comitato della Cri Cantù, la Polizia locale, la cooperativa sociale Progetto sociale, Mondovisione e la Nuova scuola di Musica. Il pomeriggio si concluderà con lo spettacolo teatrale animato Ivan Malabar Show dalle 17.30 alle 18.

Mariano Comense - "Mariano in fiore" prosegue anche nel fine settimana. Oltre alle installazioni che i florovivaisti hanno posto in piazza Roma, in calendario c’è un evento per domenica 5 maggio. Dalle 18 spazio a "Musica ribelle - musica italiana d’autore", magari gustandosi un aperitivo in compagnia. Fino al 12 maggio, continua anche la mostra, a cura di Akila Porage, "Pittori marianesi per Mariano in fiore", visitabile in sala civica il sabato dalle 16 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12, poi dalle 16 alle 19. Mariano Comense - fino a domenica 5 maggio ci sarà la possibilità di visitare la mostra di Ruggero Agostoni, "Disaccordi empatici", all’interno de "La Bottega". La mostra, presentata da "Gli Amici della Cultura" e con il patrocinio del Comune di Mariano, è ancora visitabile, sabato 4 maggio, e domani, domenica 5 maggio. Oggi dalle 16 alle 19 e domani, il mattino dalle 10 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.30. L’ingresso è gratuito.

Cosa fare a Erba nel weekend

Bellagio - in programma domenica 5 maggio, la camminata sul monte San Primo organizzata dal coordinamento “Salviamo il monte San Primo”. Si tratta di una camminata a sfondo didattico con gli speleologi della Federazione speleologica Lombarda, alla scoperta del mondo sommerso del monte San Primo. Previsto un doppio punto d’incontro per la partenza: alle 8.30 presso il parcheggio sul retro della stazione di Canzo, per organizzare le auto condivise, per poi arrivare al parcheggio della Colma di Sormano alle 9, orario in cui è previsto l’inizio della camminata. L'evento prevede una facile camminata della durata di circa 4 ore e dislivello di circa 300 metri, adatta ad adulti e bambini con un minimo allenamento in montagna. In caso di maltempo verrà rinviata.

Canzo - domenica, 5 maggio, si svolgerà la consegna del massimo riconoscimento canzese: il San Miro. Quest'anno è stato assegnato alla memoria della pittrice Ietta Buttini Damonte. La giornata prevede la messa solenne alle 10.30 in basilica; l'aperitivo alle 11.45 sotto i portici di piazza Chiesa; in oratorio dalle 12.30 pranzo comunitario. Nel pomeriggio, dalle 14.15, animazione con giochi e paradello per tutti, alle 16, in oratorio. Alle 20.30, al Teatro Sociale, cerimonia di consegna del premio e riconoscimenti a tutti gli studenti meritevoli, agli sportivi che si sono contraddistinti nel corso dell'anno e alle attività storiche del paese.

Ponte Lambro - ricordare l’unificazione dell’arma dei Carabinieri e della Forestale. E’ questo l’omaggio voluto dalla sezione Erba - Ponte Lambro dell’Associazione nazionale Carabinieri guidata da Gianmario Colzani con la mostra pittorica di Marco Monaldi, conosciuto come il "pittore dell’Arma dei Carabinieri". L’inaugurazione avverrà sabato 4 maggio, alle 10.30, in Villa Guaita: ne è curatore Vittorio Mottola, con l’ausilio del critico d’arte Davide Farella. L’esposizione proseguirà fino all’8 maggio con visite libere possibili dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Ponte Lambro - "Le grandi melodie pucciniane" è il concerto lirico che si svolgerà sabato 4 maggio, alle 21, in sala consiliare. Protagonisti saranno il coro "Soprano Edda Righetto" e il coro di voci bianche. A dirigere è il maestro Alessandra Zapparoli. Al pianoforte ci sarà il maestro Maurizio Fasoli, mentre soliste saranno i soprani Cinzia Bavelloni, Silvia Conti, Claudia Corti e Ivana Montani.