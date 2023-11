Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 4 e domenica 5 novembre 2023

Il maltempo ha imperversato per qualche giorno sul nostro territorio, ma la certezza del fine settimana ricco di eventi non può togliercela. Ecco quindi, come di consueto, una selezione degli eventi di questo weekend a Como e in provincia.

Musica e filosofia con il Festival "A due voci"

Dal 3 al 19 novembre 2023 si terrà il Festival "A due voci. Dialoghi di musica e filosofia" dedicato a Plinio il Vecchio nell’ambito delle celebrazioni per il bimillenario della nascita. Dal tema "Natura e artificio" il Festival intende avviare un lavoro sul pensiero filosofico di Plinio il Vecchio partendo dal tema Natura e Artificio. Tematica che verrà sviluppata attraverso una riflessione anche sulle arti e la musica nelle loro connessioni “artificiose” con i concetti di téchne e di mímēsis.

Gli appuntamenti del fine settimana in arrivo:

Nel ritmo dell’universo. I frammenti di Diotima di Mantinea nella scrittura sonora di María Zambrano. Sabato 4 novembre alle 11 alla Pinacoteca Civica con Manuela Moretti, filosofa. Mediante la lettura di alcuni frammenti che María Zambrano dedica alla sacerdotessa di Mantinea, proveremo a seguire l’intimo palpitare della Natura attraverso la scrittura sonora che la filosofa ci offre. L’invito è quello di restare in attento ascolto della realtà, seguendo un ritmo verbale che non ha rinunciato al legame con la realtà oscura e generativa.

Cosa fare a Como

- FuoriFEST è il festival ideato da FuoriFuoco che si occupa di giornalismo nelle sue nuove forme e dei nuovi media utilizzati nel mondo dell’informazione, con una particolare attenzione alla generazione più giovane del giornalismo italiano. Come FuoriFuoco, anche FuoriFEST vuole concentrarsi su quello che rimane “fuori” dall’inquadratura dell’informazione mainstream. Per la seconda edizione, che si svolgerà dal 2 al 5 novembre 2023, la parola centrale sarà "futuro": futuro nel senso di cambiamento che ci aspetta, ma anche di spinta al cambiamento; di nuovi media, ma anche di nuove forme che il giornalismo assume. Come per la scorsa edizione, l'intento è quello di creare degli spazi di dialogo nella città di Como che possano far incontrare diverse realtà del mondo dell’informazione con la cittadinanza comasca. Per costruire FuoriFEST sono state coinvolte diverse realtà del territorio come Arci Millennium82 APS, Cinema Astra, GenerAzioni, Terzo Spazio, Lo Snodo e LeraLura. Qui tutte le informazioni necessarie.

- "Gira per il Volta" è un evento di scuola aperta rivolto alla cittadinanza, proposto dal Liceo Classico Scientifico A. Volta di Como sabato 4 novembre 2023, dalle ore 10.30 alle 15.30. L’iniziativa offre a tutti i visitatori un percorso dal tempo di Alessandro Volta al presente, che apre alla visita gli ambienti architettonici dell’edificio di via C. Cantù: il cortile, i corridoi, la Grand’Aula e la Sala Benzi, luoghi significativi di una continuità storica, che ha origine nel monastero delle Agostiniane, vicino alla chiesa di S. Cecilia. A questo link trovate tutte le informazioni che vi servono.

- Al cinema Astra c'è "Sabato Kids", una proiezione per tutta la famiglia. Elemental, un film d'animazione di Peter Sohn. Durata 93 minuti. A partire dai 6 anni. La trama: Ember vive a Element City, dove gli abitanti sono fatti di fuoco, acqua, terra e aria. Adolescente ardente e particolarmente irascibile, durante una crisi di collera fa tremare muri e condotti del suo negozio di famiglia, causando un`onda anomala che recapita al suo indirizzo l`acquatico e timido Wade. Apparentemente incompatibili, i due finiranno per stabilire una connessione speciale. Proiezione a partire dalle 15.30.

- Ritorna nel mese di novembre il Como Contemporary Festival, nato nel 2019 nella fucina di idee dell’Associazione Culturale Polifonie. Un fitto programma di eventi si snoderà dal 4 al 26 novembre 2023 in varie sedi della città di Como e a Cernobbio. Il CO.CO.Fe rappresenta un momento unico nel panorama culturale comasco, in cui la musica d’oggi si intreccia e si contamina con altre arti, dalla poesia al teatro, dalla danza alla fiber art, proponendo pagine composte per l’occasione ed eseguite in prima mondiale. Sabato 4 novembre 2023, alle 20.30 nella Cattedrale di Como si terrà “Jean-Pierre Leguay, da Notre-Dame a Como”. Il concerto è preceduto da un incontro con l'artista alle 16 all'Hotel Barchette Excelsior. Ingresso libero.

- Domenica 5 novembre 2023, alla Capanna CAO, 51° edizione della Festa Amici della Montagna. Il programma prevede: dalle 10.45 - Ritrovo in Capanna; 11.15 - Santa Messa nella Chiesetta Santa Rita al Piazzale CAO; dalle 12 - Vendita biglietti lotteria in Capanna; 12.15 - Breve saluto del Presidente e pranzo in Capanna; dalle 14 - Nelle pause del pranzo, estrazione premi lotteria. Si potrà gustare un ricco menù: antipasto di salumi, bruschette, dischetti di polenta con lardo e miele millefiori, lasagne alla ligure, arrosto di maiale con prugne e cipolline, crostata con marmellata, acqua, vino, caffè, amaro.

Erba

Erba - Castagne e vin brulé domenica 5 novembre per sostenere Lariosoccorso e Associazione nazionale Vigili del fuoco volontari sezione di Erba. L’appuntamento è a partire dalle 10, e poi per tutta la giornata, presso il piazzale di fronte alla sede del Centro emergenza erbese, tra via Trieste e viale Prealpi. Quanto raccolto servirà proprio a sostenere queste due importanti realtà cittadine, fatte in gran parte di impegno volontario. Presente alla giornata ci sarà anche l’associazione Il Giardino di Luca e Viola, che venderà i biglietti della sua tradizionale lotteria. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 12 novembre.

Asso - Giulia Caminada in mostra al Barmacia. Nella pasticceria collocata nell’ex farmacia del capoluogo della Vallassina l’insegnate e artista barnese inaugura venerdì 3 novembre l’esposizione delle sue opere fotografiche. "Rifiorire - blossom" era stato un intenso viaggio nelle emozioni la scorsa estate, quando la Caminada aveva allestito gli spazi della Torre delle arti di Bellagio insieme ad Antonella Vecchi. Questa volta sarà la sola docente a presentare il suo lavoro, che sottolinea lo stretto rapporto tra i fiori e la condizione umana. Accanto alle immagini ci saranno poesie, che completano il viaggio emotivo dei visitatori. La mostra di fotografia e di poesia è curata da Marina Mojana e sarà ospitata al Barmacia fino al prossimo 7 dicembre.

Asso - Un nuovo appuntamento per la rassegna "Asso in musica": domenica 5 novembre, alle 21, si esibirà in sala consiliare il "Quartetto Sbagliato", con musiche di Mozart, Paisiello e contemporanei. Il programma intitolato "Dall’Europa al Medio Oriente" impegnerà i musicisti, flauto e trio d’archi, nell’esplorazione di composizioni provenienti da vari luoghi e tradizioni.

Eupilio - Domenica 5 novembre, le Amministrazioni comunali di Eupilio, Longone e Proserpio - insieme al gruppo Alpini che comprende i tre paesi - ricorderanno il IV Novembre. Alle 9.30 posa della corona al monumento caduti di Proserpio, alle 9.45 celebrazione della messa nella parrocchia di San Donnino, sempre a Proserpio. Le autorità dei tre paesi si sposteranno poi a Longone, per la posa alle 10.45 della corona al monumento ai caduti nei pressi del Santuario. Infine tappa a Eupilio alle 11.15, per la medesima commemorazione nel piazzale del cimitero di Carella.

Eupilio - Si svolgerà sabato 4 novembre, l’incontro in occasione della Giornata del povero. Un appuntamento promosso dalla comunità pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria e dalla Caritas. Il programma prevede la partecipazione alla messa delle 18 e l’incontro alle 20.45 in oratorio con il dottor Kossi Komla-Ebri dal titolo "Incontrare l’altro" per diffondere la cultura dell’accoglienza e della conoscenza.

Canzo - Per la festa dell’unità d’Italia e delle Forze armate l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a prendere parte alle celebrazioni del IV Novembre. In ricordo dei caduti per la patria domani, domenica, 5 novembre, cui sarà la celebrazione della messa in parrocchia alle 10.30. A seguire prenderà il via il corteo da piazza Chiesa, che passerà da via Risorgimento e arriverà in piazza Garibaldi dove ci sarà la deposizione della corona d’alloro al monumento ai caduti. Da lì ripartirà per via Rimembranze, dove avverrà la commemorazione al cippo dei caduti alpini. Prenderanno parte all’evento il gruppo Alpini di Canzo, l’Anc canzese, gli Amici in banda e i ragazzi delle scuole.

Albese - Novembre porta con sé l'attesa rassegna "Incontri con l'autore" organizzata dalla biblioteca "Don Carlo Giussani", in collaborazione con la Libreria Torriani e con il patrocinio dell'Amministrazione comunale. Il primo appuntamento con la rassegna è sabato alle 17 presso il centro civico Casartelli, con l'autore vincitore del Premio Calvino per il miglior romanzo d'esordio dell'anno, Nicolò Moscatelli. Moscatelli presenterà il suo libro "I Calcagnanti" accompagnato da Sabrina Sigon. Il Premio Calvino, che ha ricevuto per il suo libro, è un riconoscimento prestigioso che premia l'originalità e la qualità della scrittura dell'autore. I prossimi appuntamenti con la rassegna saranno l’11 novembre con Valeria Lanza con il libro "La creatrice di volti" e il 18 novembre con Elisabetta Fontana​​​​​​​ e il libro "Sotto la pelle". Un'occasione imperdibile per gli amanti della letteratura.

Albese - Domani, sabato 4 novembre alle 10 si terrà la cerimonia presso il Monumento dei Caduti per la festa dell’unità nazionale. Il programma prevede l’alzabandiera con l’Inno, deposizione della corona d'alloro e discorso del Sindaco. Concludono la cerimonia gli interventi degli studenti. L’evento è organizzato con la collaborazione di ProLoco, Associazione Alpini, Scuole Primaria e Secondaria e Istituto San Vincenzo.

Albavilla - Pomeriggio di giochi e attività in oratorio per bambini e ragazzi domenica 5 novembre. A partire dalle 12.30 ci sarà un pranzo condiviso per ragazzi e genitori del gruppo San Paolo. A seguire, dalle 14.30, prenderanno il via le attività del "Pomeriggio pieno di vita": tanti "supermega giochi" per bambini e ragazzi per tutto il pomeriggio insieme a educatori e volontari dell’oratorio; per i genitori, invece, incontro con don Paolo. A seguire, a metà pomeriggio, merenda per tutti e successivamente momento di preghiera. L’iniziativa è organizzata dalle parrocchie di San Vittore e San Dionigi ed è aperta a tutti i bambini e ragazzi con le loro famiglie. La partecipazione alla giornata di domenica è libera. Maggiori informazioni sulla manifestazione possono essere richieste direttamente a don Paolo.

Alzate Brianza - BallAlzate: proseguono gli appuntamenti con le serate danzanti organizzate dalla Pro loco al Palazzetto dello sport. Si ballerà sabato 4 novembre con la musica dal vivo dell’orchestra "Eleonora e Andrea". L’appuntamento, alle 21, è aperto a professionisti e non. Costo di ingresso: 5 euro. Per tutta la serata sarà attivo il servizio bar (costo a parte). A tutti si raccomanda l’uso di scarpe adeguate e pulite.

Orsenigo - Domenica si celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L’appuntamento, organizzato dall’Amministrazione comunale, è a partire dalle 9.15 con il ritrovo al Monumento ai Carabinieri caduti in servizio, in via I Maggio. Alle 9.30 alzabandiera e deposizione della corona d’alloro presso il Monumento dell’Alpino. Seguirà, alle 10, la celebrazione della messa in chiesa parrocchiale e successivamente, presso il Monumento ai Caduti, discorso delle autorità civili, benedizione del parroco con accompagnamento musicale a cura della banda orsenighese "La Trionfale". Nel pomeriggio, dalle 14, sarà aperta e visitabile la mostra dedicata agli Alpini in sala civica. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alle celebrazioni e a esporre il Tricolore.

Tavernerio - Anche a Tavernerio si celebra il 4 novembre. In occasione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mirko Paulon ha previsto un momento cerimoniale in paese. La celebrazione e commemorazione dei caduti di tutte le guerre e della giornata dell’unità nazionale e delle forze armate avverrà sabato 4 novembre dalle ore 10. Il ritrovo è previsto nel piazzale del municipio. A seguire vi sarà la deposizione di una corona d'alloro quale omaggio alla Nazione e ai suoi Caduti. Inoltre, ci saranno delle letture e la testimonianza dei figli di Danilo Aiani, reduce della seconda guerra mondiale. La cittadinanza taverneriese è invitata a partecipare.

Olgiate

Olgiate Comasco - Domenica 5 novembre Giornata delle Forze armate in onore dei Caduti per la patria di tutte le guerre. Alle 11 messa nella chiesa parrocchiale in suffragio ai Caduti e ai Dispersi di tutte le guerre. Lunedì 6 novembre, alle 10, cerimonia ufficiale nell'auditorium del Medioevo con la partecipazione delle autorità civili, militari e delle rappresentanze delle scolaresche. Gli studenti dell'istituto Terragni terranno un inquadramento storico della ricorrenza. Previsto l'intervento del Consiglio comunale dei ragazzi. e Inoltre, presentazione della borsa di studio del gruppo Alpini. Al termine deposizione di una corona al Parco della Rimembranza.

Villa Guardia - Sabato 4 novembre, alle 10, cerimonia per la ricorrenza dei Caduti, davanti al monumento ai Caduti, davanti al Municipio di via Varesina.

Uggiate Trevano - Domenica 5 novembre, in piazzale Europa, dalle 9 alle 18, "Sapori d'autunno" organizzato dal Comune, Confesercenti, Gruppo Allevatori e Gs Uggiatese Volley '87.

Cavallasca - Alle 10, nella chiesa di San Michele, messa e festa di saluto a don Teresio Babaro, parroco che lascia la comunità dopo 12 anni di servizio.