Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 6 e domenica 7 luglio 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Olgiate Comasco - sabato 6 luglio, alle 10.30, iniziativa nell'ambito di "Nati per leggere". Appuntamento con le letture animate nel parco comunale di Villa Camilla per i bimbi da 1 a 5 anni di età.

Cantù - Sabato 6 luglio, dalle 18, notte bianca in centro a Vighizzolo con musica, cibo e giochi.

Cantù - Domenica 7 luglio, 47esima edizione della camminata non competitiva “tri pass al rocul”. L’evento, organizzato dalla Polisportiva San Marco con il patrocinio del Comune di Cantù (assessorato allo Sport) è aperto a tutti, partenza libera dalle 7.30 alle 9, ritrovo al Campo sportivo di via Arconi.

Caglio - Sabato 6 luglio arriva la Sagra della polenta uncia, dalle 19 in Arena. A seguire i Vintage Music Band intratterranno con cover di grandi classici.

Rezzago - Dopo il successo del primo appuntamento "Erbe, spezie e ricette nel Medioevo" andato in scena giovedì 4 luglio ad Asso, proseguono gli incontri della rassegna "Luglio medievale in Vallassina". Domenica 7 luglio alle 15 è prevista la visita guidata alla chiesa dei Santi Cosma e Damiano e al Castello di Rezzago con il gruppo Amici del Romanico Alta Vallassina.

Rogeno - Festa del lago a Casletto: domenica 7 luglio. Per l’occasione i partecipanti potranno godere di un tour suggestivo del lago con partenza dal molo di Casletto. Le partenze saranno in due orari: le 11 e le 13. Ma non solo, perché questa sera (sabato) ci sarà la musica dal vivo al Chico’s bar. Sempre domenica, invece, alle 9.30 aprirà il mercatino degli hobbisti; alle 10 verrà celebrata la santa messa e a seguire ci sarà il pranzo con menù speciale del Chico’s bar. Infine, canoe a disposizione per tutta la giornata.