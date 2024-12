Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 7 e domenica 8 dicembre 2024

Un'occasione per vivere questi prossimi tre giorni in serenità, magari partecipando anche a qualche evento sul nostro territorio. Ecco quindi la nostra consueta selezione di appuntamenti di cosa fare nel weekend!

Alserio - Domenica 8 dicembre, si svolgerà la tradizionale Festa della terza età. Alle 12 avrà luogo il pranzo presso la struttura polivalente, mentre nel pomeriggio ci saranno intrattenimenti vari, come la consueta tombolata. Alle 17 ci sarà un evento che rappresenta una novità di quest’anno: verrà acceso l'albero di Natale ubicato presso la scuola primaria "Aldo Moro", iniziativa a cui saranno presenti anche i ragazzi delle scuole che animeranno questo momento.

Asso - Sabato 7 dicembre in paese arrivano i "Racconti e leggende della Brianza e del Triangolo Lariano" alle 18 presso il salone consiliare del municipio di Asso. A portarli in scena sarà il Gruppo Culturale "La Martesana" nell’ambito della rassegna "I cantastorie della Brianza in tour": verranno infatti cantate e presentate con immagini, proprio come si faceva una volta. L’evento è organizzato dal Comune di Asso, in particolare dall’assessorato alla Cultura, in collaborazione con la biblioteca civica assese «Ivano Ferrarini».

Domenica 8 dicembre la Pro Asso, Asso incontra, gli Alpini di Asso e l’associazione Cacciatori, in collaborazione con la parrocchia e le scuole, sono pronti per l’evento "Accendiamo il Natale". L’appuntamento è alle 14.30 in piazza Mazzini. Dalle 15 ci sarà la benedizione dell’albero e dei presepi, a seguire i canti natalizi a cura della scuola dell’infanzia e della primaria. Alle 15.45 arriverà Babbo Natale a cui potranno essere consegnate le letterine, alle 16.30 merenda per tutti i presenti e alle 17 verrà acceso l’albero insieme ai presepi. Dopo di che ci sarà altro intrattenimento per i bambini.

Bellagio - Weekend ricco di eventi del calendario "Bellagio in fest". Sabato 7 dicembre distribuzione dei panettoni solidali dei Volontari del Soccorso di Bellagio, dalle 14 in piazza dei Canestri (Visgnola). Nello stesso posto e allo stesso orario, la Proloco Bellagio propone il mercatino bellagino e l’arrivo di Babbo Natale. Alle 16 concerto degli zampognari alla Residenza Bellagio. Domenica 8 i Volontari del Soccorso si sposteranno a Civenna per distribuire i loro panettoni, dalle 9. E’ altresì previsto un doppio appuntamento, sempre sabato 7 e domenica 8, insieme alla Pro loco di Civenna. Sabato alle 18 verrà trasmessa la Prima della Scala, "La forza del destino" di Giuseppe Verdi, al cinema auditorio "Grigna" di Civenna: l’ingresso è libero ma su prenotazione, durante l’intervallo è previsto un rinfresco offerto dal sodalizio. Domenica 8 dicembre la scuola dell’infanzia "G. Andreola" ospiterà il mercatino in asilo dalle 9 alle 17, dove gli hobbisti e i mercanti avranno la possibilità di esporre le proprie idee regalo per Natale. Sempre domenica ci sarà un’iniziativa per tutti i bambini: il lancio dei palloncini con la letterina a Babbo Natale, anche in questo caso all’asilo dopo la santa messa delle 11.15. Per concludere la domenica, alla Residenza Bellagio alle 16.30 ci sarà il concerto di violoncello del Maestro Daniele Bogni, patrocinato dall'Orchestra di Bellagio e del Lago di Como.

Caglio - Domenica 8 doppio appuntamento con la Pro Caglio: alle 20 apertura in chiesa parrocchiale del presepe condiviso realizzato dalla comunità pastorale, alle 20.30 arriva il postino di Babbo! Pronti con le letterine e per l'accensione del grande albero, in Piazza Vittorio Emanuele II.

Insieme a Rezzago e Sormano, sempre domenica 8, le tre Pro loco con gli Amici del Romanico e gli amanti del presepe, hanno deciso di lavorare insieme nella realizzazione di un progetto originale: il presepe diffuso. È stato deciso di rappresentare tre scene dai Vangeli dell'infanzia: l'Annunciazione, la Natività e l'Adorazione dei Magi. Sono state valorizzate anche alcune opere custodite nelle chiese: dipinti e affreschi, che faranno da cornice alle scene natalizie rappresentate. Si apriranno al pubblico anche chiese che non sono sempre accessibili: san Cosma e Damiano a Rezzago e santa Maria a Sormano.

Caslino - Il Comune di Caslino d’Erba avvisa i cittadini della possibilità di poter prendere parte alla mostra dei presepi che si terrà in paese. In particolare, sarà possibile preparare il proprio presepe ed esporlo in cortile o per strada per una grande mostra che si terrà dal 7 dicembre al 7 gennaio. Tutti potranno partecipare a questa tradizione secolare del paese.

Merone - Domenica 8 dicembre, presso l'oratorio di Merone sarà allestito il Villaggio di Natale. Dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare i mercatini natalizi, la casa di Babbo Natale con la Babbo Posta e il villaggio degli Elfi. Alle 12 ci sarà la possibilità di pranzare con un menu a base di polenta taragna, cotechino e lenticchie. Nel pomeriggio ci sarà il lancio dei palloncini con i desideri dei bambini; i partecipanti potranno rifocillarsi con tè caldo e vin brulè. L'evento è organizzato dalla parrocchia dei Santi Giacomo e Filippo con la collaborazione della Pro loco, dell'Associazione Attivamente, della Rete Confluenze e dell'Amministrazione Comunale.