Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 8 e domenica 9 marzo 2025

Carnevale sabato 8 marzo, organizzato da Pro loco, oratorio e scuola primaria. Il ritrovo sarà alle 14 presso l’oratorio del paese. Durante la giornata si terrà una sfilata in maschera per le vie del paese. Inoltre, sempre presso l’oratorio di Caslino d’Erba, sarà anche presente l’animazione che svolgerà diverse attività, grazie anche all’uso delle bolle e dei palloncini. Oppure, i partecipanti potranno anche prendere parte alla baby dance e ad una merenda che si potrà consumare tutti insieme.

Carnevale: la parrocchia dei santi Giacomo e Filippo, in collaborazione con l'associazione Attivamente e la Pro loco organizza per sabato 8 marzo il Carnevale 2025. Nello specifico, la manifestazione avrà inizio alle 15 con la tradizionale sfilata per le vie del paese con partenza dalla casa di riposo Giovanni XXIII. A seguire, sarà possibile recarsi in oratorio per tè, frittelle e una coinvolgente animazione tra giochi e balli. In caso di pioggia, l'appuntamento è sempre alle 15 ma presso il salone dell'oratorio.