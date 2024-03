Cosa fare a Como e provincia nel weekend: gli eventi di sabato 9 e domenica 10 marzo 2024

La pioggia non sembra darci riposo, soprattutto nel fine settimana. Ma, come al solito, non ci lasceremo scoraggiare dalla nostra voglia di passare un fine settimana facendo le cose che ci piacciono. Ecco quindi la nostra consueta selezione degli eventi del weekend.

Cosa fare a Como

Como - Per la Festa della donna nelle principali piazze italiane ritorna Gardensia. Potete scegliere tra una gardenia e un'ortensia oppure potete sceglierle entrambe. Grazie al vostro contributo si potrà sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e le patologie correlate e inoltre garantire e potenziare i servizi sul territorio alle persone colpite, la maggior parte delle quali sono giovani e donne. Ecco le date: dal 9 marzo al 10 marzo, dalle 8 alle 18. Qui tutte le informazioni su Gardensia.

Como - Sabato 9 marzo a Como, al Mercato dei Produttori, si terrà il laboratorio "A tutto collage". Partendo dal libro illustrato "C’era un ramo", il laboratorio mostra come attraverso il riciclo creativo e la tecnica del collage si possa sperimentare divertendosi con tessuti e carte speciali. Il laboratorio creativo è a cura di Luminanda. Ecco le date: 9 marzo, dalle 10 alle 11.30. Prenotazione necessaria inviando una mail a mercatoproduttoricomorebbio@gmail.com

Como - L'associazione Guide e accompagnatori turistici di Como e provincia recupera la visita guidata "Alla scoperta dell’affascinante storia di Como" costeggiando le rive del suo Lario, inizialmente programmata in occasione della Giornata internazionale della guida turistica, evento internazionale istituito dalla World Federation of Tourist Guide Associations. Ecco le date: 9 marzo, alle 10. Per info e prenotazioni obbligatorie contattare 339.1497231.

Como - Il 9 marzo l’auditorium dell’ospedale Sant’Anna ospita il concerto benefico Armonie di Forza e di Grazia. Nel corso della serata, i musicisti dell’Insubria Wind Orchestra 'Angelo Sormani', creata e diretta dal compianto maestro, e diretta per l'occasione dal maestro Laura Rigamonti, proporranno una selezione di brani composti dalla stesso Sormani, L. Van Beethoven, J. De Meij e P. Crainger. Il ricavato sarà devoluto ai reparti di Neurochirurgia e Oncologia dell’ospedale Sant’Anna per il tramite dell’associazione Centro di riferimento oncologico Tullio Cairoli. L'ingresso è a offerta libera.

Como - Il nome del Teatro Nuovo di Rebbio è legato da 36 anni ad uno dei più importanti eventi locali di Como. Un evento che può essere realizzato, ogni anno, solo grazie all’impegno costante delle compagnie amatoriali che riescono a portare avanti una tradizione così importante come il dialetto. Sabato 9 marzo alle 21 andrà in scena "El vedov allegher", una commedia brillante della Filodrammatica "Don Giorgio Colombo" Bellusco. La trama: Leopoldo degli Arnaboldi è il titolare di una agenzia di pompe funebri di proprietà della zia Rebecca, una donna pia e morigerata. Leopoldo è un giovane vedovo ed ha una doppia vita. Agli occhi della zia è un uomo timorato di Dio e senza vizi, mentre invece, di nascosto, (per paura di essere diseredato) con l’aiuto degli amici, si dà alla bella vita e ne combina di tutti i colori. Vicende serie, talvolta drammatiche, si uniscono ad altre decisamente comiche. Alla fine tutto si aggiusta… Ingresso: 10 €. È possibile prenotarsi entro le 16 del giorno dello spettacolo al numero 339 8442242.

Como - Domenica 10 marzo alle 11 ci sarà l'evento di musica in Cattedrale per la IV Domenica di Quaresima "Laetare Jerusalem" con il direttore Fausto Fenice. Ingresso gratuito

Como - Al Teatro Sociale di Como domenica 10 marzo (alle 20.30) andrà in scena "Graces", un progetto di performance di danza ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817. L’ispirazione è mitologica. Le 3 figlie di Zeus – Aglaia, Eufrosine e Talia – erano creature divine che diffondevano splendore, gioia e prosperità. In scena tre corpi maschili, tre danzatori dentro ad un’opera scultorea che simboleggia la bellezza in un viaggio di abilità e tecnica che li porta in un luogo e in un tempo sospesi tra l’umano e l’astratto. Qui il maschile e il femminile si incontrano, lontano da stereotipi e ruoli, liberi, danzando il ritmo stesso della natura. In scena anche l’autrice Silvia Gribaudi che ama definirsi “autrice del corpo” perché la sua poetica trasforma in modo costruttivo le imperfezioni elevandole a forma d’arte con una comicità diretta, crudele ed empatica in cui non ci sono confini tra danza, teatro e performing arts. Negli ultimi 10 anni Silvia Gribaudi si è interrogata sugli stereotipi di genere, sull’identità del femminile e sul concetto di virtuosismo nella danza e nel vivere quotidiano, andando oltre la forma apparente, cercando la leggerezza, l’ironia e lo humour nelle trasformazioni fisiche, nell’invecchiamento e nell’ammorbidirsi dei corpi in dialogo col tempo. Per prenotare inviare una mail a biglietteria@teatrosocialecomo.it.

Cantù

Cantù - Venerdì 8 marzo alle 21 andrà in scena al Teatro San Teodoro "Simposio" di e con Christian Poggioni. Il dialogo platonico dedicato all’amore si presenta come una raffinata conversazione – forse la più bella conversazione della storia della letteratura – fra spiriti eccellenti. Atene, 416 a.C. Il poeta Agatone con il suo primo dramma teatrale vince le gare tragiche. Per festeggiarlo, il fiore degli intellettuali ateniesi viene invitato ad un simposio, il banchetto rituale durante il quale i convitati bevono vino, cantano, ascoltano musica e discutono di svariati argomenti. Tra i presenti, oltre ad Agatone, troviamo Socrate, il suo allievo Fedro, il commediografo Aristofane, il politico Pausania, il medico Erissimaco e il giovane rampante Alcibiade. Uno dopo l’altro, prendono la parola per celebrare la potenza inesauribile di Eros. Attraverso le loro voci, Platone offre uno straordinario affresco della sensibilità greca nei confronti dell’amore: le due forme di Afrodite, il mito dell’androgino, la morbidezza e l’asprezza di Eros, la natura del desiderio. Infine affida a Socrate e a una donna, la sacerdotessa Diotima, il compito di schiudere i segreti ultimi di Eros e del suo manifestarsi nel mondo. La composizione segue lo sviluppo armonico dei “modi”, scale discendenti derivate direttamente dalla musica greca antica. Ogni personaggio ha ispirato un caratteristico “modo” musicale e l’unione dei sette discorsi disegna un cerchio perfetto intorno ad un unico centro vitale: l’amore, tema del Simposio, e la nota Do fondamento della musica. Qui trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Cantù - Domenica 10 marzo alle 16.30 andrà in scena al Teatro San Teodoro "Clown spaventate panettieri" di e con Duo Meroni Zamboni. Clown, giocoleria, acrobatica, pizza freestyle, magia comica, il grande numero finale della pizza in faccia! Due eccentrici panettieri con velleità circensi iniziano a far lievitare dall’impasto del pane scherzi e giochi di ogni sorta. Tra acrobazie pericolanti, giocoleria con gli strumenti del fornaio e nuvole di farina magica, non di solo pane riderà il pubblico, ma di ogni gag dei nostri panettieri! Qui trovate tutte le informazioni di cui avete bisogno.

Erba

Albavilla - L’evento, in programma per sabato 9 marzo è dedicato a tutte le donne da 18 anni in su: il programma avrà inizio alle 18.30, con il ritrovo, a seguire, dalle 19, cena "al volo" in oratorio (costo: 10 euro a persona); seguirà "tombola degli... orrori". Tutti i partecipanti sono invitati a cercare in casa degli oggetti brutti o buffi, di cui desiderino liberarsi: questi andranno incartati e per ciascuno di essi sarà necessario indicare il valore. Saranno poi messi in palio con il gioco della tombola e sarà divertente scoprire ciascuno dei premi assurdi ottenuti dai vincitori! Per partecipare è richiesta l’iscrizione via Whatsapp ai numeri 3483695604 o 3478303888, utili anche per informazioni. L’iniziativa è organizzata dalla parrocchia e tutte le donne sono invitate.

Albese - L'oratorio San Giuseppe di Albese con Cassano ospiterà un torneo di videogiochi che si terrà sabato 9 marzo alle 15. Questo entusiasmante evento è promosso dal Consiglio Comunale dei Ragazzi per l'anno 2023/2024. Il torneo offre un'opportunità unica per i giovani appassionati di videogiochi di mettere alla prova le proprie abilità e competere in un ambiente divertente e inclusivo. Per partecipare, è necessario inviare una mail all'indirizzo linda.tatoli@gmail.com indicando l'età del partecipante.

Albese - L’amministrazione comunale di Albese con Cassano annuncia il ritorno degli incontri con gli autori al centro civico, in collaborazione con la Libreria Torriani di Canzo. L'evento sarà un'opportunità unica per gli amanti della letteratura locale per conoscere nuovi libri direttamente dall’autore. Sabato 9 marzo 2024, alle 17 si terrà l’Incontro con l'autrice Albertina Nessi che Presenterà il suo Libro: "Quell'estate a Villa d'Este". Il libro, ambientato nella rinomata Villa d'Este sul Lago di Como, promette un viaggio avvincente nel cuore di uno dei luoghi più suggestivi d'Italia.

Olgiate

Olgiate Comasco - Sabato 9 marzo, alle 10.30 in biblioteca, letture animate un po' particolari, "Dalla parte delle bambine" in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Principesse terribili, Biancaneve stanca di "servire" i nani, ragazze con aspirazioni "maschili" . Albi illustrati divertenti e irriverenti per far divertire bambine e bambini. Ingresso libero.

Olgiate Comasco - Domenica 10 marzo, alle 16 al Medioevo di via Lucini, il primo dei due spettacoli della mini rassegna di teatro ragazzi con la compagnia comasca Area25. Sarà in scena "Cenerentola", spettacolo per bambini, ragazzi e famiglie. Ingresso libero.

Villa Guardia - Sabato 9 marzo, alle 17.30 nella chiesa di Civello, "Vespri d’organo". Continua l’iniziativa musicale della parrocchia Santi Cosma e Damiano per allietare ogni sabato di Quaresima, durante l’ora dei Vespri. L’evento, organizzato dall’organista di Civello Filippo Speranza, unisce la meditazione all’armonia della musica. A esibirsi con la chitarra classica sarà Alessandro Caspani, professore di chitarra alla Scuola di Musica e Danza di Villa Guardia. Ingresso libero.

Montano Lucino - Sabato 9 marzo, alle 21 al teatro Smeraldo di Lucino, lo spettacolo "Tenendo per mano il sole... racconti di donne", in occasione della Giornata internazionale della donna festa delle donne. Interpretato dal gruppo "Ad alta voce". Ingresso libero.

Beregazzo con Figliaro - Domenica 10 marzo "Uniti per Ivan". Il circuito di via Cerèe si animerà per tutta la giornata con il motocross. Dalle 7.30 alle 9.30 iscrizioni e ritiro del trasponder, poi avvio delle gare, per tre ore, a squadre e anche minicross.. L’iniziativa, proposta dall’associazione "Uniti per Ivan", vede l’ormai inossidabile collaborazione del team "Hazzard" di Binago e "Loreno Race". Griglie accese (dalle 10.30 alle 18) e servizio bar. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato a domenica 17 marzo.