Cucciago incontra padre Bahjat: il racconto di una Siria in ginocchio

Padre Bahjat Karakach , nato e cresciuto ad Aleppo, dopo aver studiato e vissuto per diversi anni in Italia, nel 2022 è ritornato nella sua città natale, dove oggi è parroco, portando avanti la sua missione di assistenza umanitaria. Dopo aver celebrato la Santa Messa, la stessa sera di domenica 28 aprile si è aperto ai presenti in un interessante dialogo, organizzato dal Centro Culturale Luigi Padovese, all’Oratorio Sant’Arialdo di Cucciago . Lo abbiamo intervistato.

Qual è il messaggio che vuole portare ai giovani?

«Cerco di sensibilizzazione sulla questione siriana, spesso dimenticata dall’opinione pubblica, è una situazione rimasta irrisolta, perché, nonostante nel tempo sia rallentata, la guerra non è finita: cause e conseguenze del conflitto permangono, contribuendo alla situazione di miseria creatasi. Il 90% della popolazione si trova infatti sotto la soglia di povertà e le sanzioni economiche impediscono la rinascita del un paese. Non è possibile che la comunità internazionale non intervenga per negoziare una soluzione: questa condizione di stallo infonde disperazione ai siriani e li spinge ad emigrare alla ricerca di una vita migliore. Non si può continuare a chiudere gli occhi davanti all’ingiustizia di milioni di sfollati e rifugiati. Bisogna ricordarsi della Siria e rimanere informati, contestualizzando in modo più ampio la portata di ciò che sta avvenendo oggi in Medioriente. Ma il mio vuole anche essere un messaggio di fede e speranza, sentimenti che ci spronano ad avere forza e continuare ad operare il bene: ci vuole pazienza e lungimiranza, ma dobbiamo continuare».