"Dal respiro alla meditazione", workshop con il biologo e scrittore Lumera

L'appuntamento è per domenica prossima, 15 giugno

Un momento di crescita personale

Si intitola "Dal respiro alla meditazione" il workshop esperienziale che si svolgerà a Lariofiere domenica prossima, 15 giugno, dalle 15 alle 18.30.

L’organizzazione è a cura dell’associazione inverighese La casa di Carlo, in collaborazione con My life disign e lo stesso Lariofiere che per una volta si apre a una platea differente per un evento di crescita personale.

Ospite d’eccezione sarà Daniel Lumera biologo naturalista e scrittore, uno dei massimi esperti della pratica di meditazione.

Si mostreranno i benefici di una pratica semplice

L’occasione permetterà ai presenti di toccare con mano i benefici di una pratica meditativa estremamente semplice per il benessere di corpo e mente. Comprendendo il funzionamento della mente e del respiro si potrà scoprire come attingere alle grandi risorse presenti in ciascuno di noi. Lo spiega Giuliana Bartesaghi, presidente de La Casa di Carlo:

"Siamo orgogliosi di riuscire a portare a Erba una grande personalità come Lumera. Sicuramente partecipare all’evento permetterà di vivere un momento di crescita personale".

Si punta a coinvolgere i giovani

L'obiettivo è riuscire a coinvolgere il maggior numero di giovani, come spiega Erica Rivolta, che fa parte dell'associazione:

"Abbiamo scelto di garantire un prezzo di ingresso ridotto per gli Under 25 per dar loro la possibilità di partecipavi e poter lavorare su uno strumento fondamentale come il respiro, Lumera è fondatore del Movimento Internazionale della Gentilezza e mai come al giorno d’oggi la gentilezza è un’idea rivoluzionaria, da trasmettere ai nostri giovani che sono fortemente sensibili e hanno bisogno di gesti gentili in un mondo che chiede sempre di più di essere, al contrario, performanti".

Per partecipare: https://www.evients.com/events/dal-respiro-alla-meditazione/e803238a5cc1405bab95cceed0ca2b1d.