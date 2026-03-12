DB EXPO 2026, il mondo dell’automotive a Lariofiere

Lariofiere a Erba diventa il palcoscenico mondiale del ripristino e della cura dell’auto con DP EXPO 2026.

Il mondo dell’automotive si dà appuntamento venerdì 20 e domenica 21 marzo a Lariofiere Erba per la nuova edizione di DB EXPO, l’evento fieristico internazionale di riferimento dedicato all’eccellenza nel settore del ripristino, della protezione e della finitura estetica dei veicoli. Per due giorni, l’eccellenza globale convergerà in una vetrina tecnologica senza precedenti, consolidando la posizione di DB Expo come hub strategico per il mercato europeo e mondiale. L’esposizione si articola su tre pilastri fondamentali che rappresentano l’intera filiera della cura dell’auto. Carrozzeria: Le ultime innovazioni in termini di verniciatura, attrezzature e cicli di lavoro ad alta efficienza. Detailing: L’arte della cura del dettaglio, con i migliori prodotti e tecniche per la protezione e il ripristino estetico. Levabolli (Paintless Dent Removal): Le tecnologie più avanzate per la riparazione dei danni da grandine e ammaccature senza verniciatura.

Oltre 100 aziende in tutto il mondo

Con una superficie espositiva gremita, DB EXPO ospiterà oltre 100 aziende leader provenienti dai cinque continenti. Un’opportunità unica per i visitatori di toccare con mano novità assolute, confrontarsi direttamente con i produttori e scoprire le soluzioni che stanno ridefinendo gli standard di produttività e qualità nel settore. L’internazionalità della fiera sarà esaltata dallo svolgimento di due prestigiosi Campionati Mondiali. I migliori tecnici del pianeta si sfideranno in prove di precisione e velocità, portando sotto i riflettori di Erba il massimo livello di competenza tecnica e maestria artigianale. Un evento imperdibile per chi vuole osservare dal vivo i segreti dei maestri del settore.

Come partecipare

“DB Expo 2026 non è solo una fiera, ma un ecosistema globale dove l’innovazione incontra la pratica professionale. È il luogo dove i confini geografici si annullano per fare spazio all’eccellenza tecnica”. Ecco le informazioni utili per partecipare all’evento di venerdì 20 e sabato 21 marzo a Lariofiere, Viale Resegone, Erba. Professionisti della carrozzeria, detailer, tecnici PDR, distributori e appassionati del settore. Contatti in caso di bisogno: info@dbexpo.it (Ufficio Stampa DB Expo 2026) e www.dbexpo.it. Sui canali social: DBExpo.