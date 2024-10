Di corsa in ricordo di un grande amico: ritorna il memorial "Giovanni Volere"

Di corsa ricordando un amico scomparso. Un volontario eccezionale, la cui memoria sopravvive grazie all’impegno di tutta l’Unione sportiva oltronese.

Memorial Giovanni Volere

Ultima manifestazione pubblica dell’anno per l’Uso, guidata dal presidente Bruno Pagani. Domani, domenica 20 ottobre, infatti, andrà in scena il memorial "Giovanni Volere". "Dopo lo stop causato dalla pandemia di Covid-19, abbiamo rilanciato l’evento lo scorso anno - spiega Pagani - In quell’occasione, abbiamo organizzato la manifestazione su invito, dedicandola ai ragazzi. Ora, si è scelto di tornare alla sua essenza".

Sostanzialmente, aprendola a tutte le categorie della federazione. Un modo per abbracciare quanto più persone possibili. "Nel 2023 abbiamo avuto 200 iscritti e contiamo di superare questo numero - prosegue il presidente - Ci ritroveremo alle 9 in piazza Libertà, con inizio delle gare un’ora più tardi". Una trentina i volontari che saranno dislocati lungo i percorsi previsti, tutti all’interno del centro abitato di Oltrona di San Mamette. Per l’edizione numero 16, il sodalizio ha deciso di proporre ben quattro giri ad anello suddivisi per chilometraggio e, quindi, per difficoltà. Si va dal percorso mini, per gli Esordienti dai 5 agli 8 anni, fino a quello grande, passando per il piccolo e il medio. "Sarà anche possibile usufruire del servizio griglia - prosegue Pagani - E’ un momento importante, non solo per lo sport ma anche per ricordare un amico, grande appassionato di corsa e di bicicletta. Giovanni, venuto a mancare nel 2000, è stato per anni all’interno del Consiglio direttivo: vogliamo rendergli omaggio ancora una volta".