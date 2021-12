in edicola

Con le scuole anche il progetto antibullismo.

E’ davvero «ripartenza del teatro» con il Giardino delle Ore di Erba, che nel mese di dicembre si trova impegnato tra repliche di spettacoli, un progetto per le scuole, una residenza per una nuova produzione e addirittura i programmi per l’estivo 2022.

Dicembre ricco di eventi per il Giardino

Sarà un dicembre con doppio appuntamento per «Piero l’italianò», sul palco del Noivoiloro oggi e domani alle 21. Si tratta di «una produzione del Giardino che ha debuttato a Milano a fine 2019, tra lockdown e chiusura dei teatri non è ancora riuscita a mostrarsi al pubblico di Erba». Giovedì 16 dicembre toccherà invece a «Un Viaggio Divino», che nell’estate ha debuttato al Castello feudale di Monguzzo, portare il suo racconto del viaggio dantesco anche a Bergamo. Il Giardino delle Ore affronterà poi il tema del bullismo con circa 600 ragazzi delle scuole erbesi: dal 13 al 16 dicembre andranno in scena sette repliche di «Leonardo, diverso da chi?».

