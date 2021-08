Dopo l'esperienza positiva di Dervio, Dinner in the sky torna in Lombardia. Per l'occasione è stata scelto Bellagio, il piccolo borgo medioevale "la perla del Lago di Como".

Dinner in the sky sbarca a Bellagio

Dall'8 al 12 settembre prossimi sarà possibile salire a bordo del ristorante tra le nuvole che permette ai suoi commensali di vivere il brivido di una cena o di un aperitivo a 50 metri di altezza. Dinner in the sky è il ristorante ad alta quota che ha già lasciato con il naso all'insù il pubblico di tutto il mondo, da Dubai a Londra passando per Las Vegas e Bruxelles, collezionando negli ultimi due anni numeri da record anche in Italia: oltre 3mila biglietti venduti, oltre 19mila followers Instagram, 9mila like su Facebook, una media di un milione di visite sul sito internet ad ogni evento.

“Siamo contenti – dichiara Stefano Burotti, concessionario in esclusiva per l'Italia di Dinner in the sky – di tornare nuovamente sul Lago di Como, che già avevamo imparato ad apprezzare e conoscere grazie alla nostra tappa di Dervio. Per l'occasione saremo ospiti di un luogo incantevole, a due passi dalla bellissima spiaggia di Bellagio rinomata in tutto il mondo. Un ringraziamento all'amministrazione comunale per la preziosa collaborazione la fiducia accordata al nostro progetto. Un grazie anche ai nostri partner e sponsor, a cominciare dal platinum sponsor Kimbo”.

Come funziona Dinner in the sky?

I commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti delle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona ‘hospitality’ per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo ad un'altezza di 50 metri, dove si svolge l'evento. La struttura di Dinner in the sky è composta da tavolo appositamente progettato che offre a 22 ospiti un’esperienza straordinaria a 50 metri di altezza. Il tavolo da 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate. Durante l’evento è presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto.