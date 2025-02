E’ tempo di carnevale con la "ProBizza"

Come ogni anno, l’associazione di Bizzarone sta organizzando la grande festa di carnevale per le vie del paese. Unica regola? Mascherarsi.

Carnevale con la “ProBizza"

A carnevale ogni scherzo vale con la “ProBizza". Una festa a tutto tondo quella che l’associazione del paese sta organizzando per domenica 2 marzo. Appuntamento alle 14, al parco comunale di viale Unità d’Italia, per sfilare tutti insieme - principesse, supereroi, personaggi dei cartoni animati - per le vie del paese. E non è finita: le maschere più originali saranno premiate. Quindi, ad Arlecchino, Pulcinella o Balanzone non resta che partecipare, gustarsi delle buone chiacchiere e godersi lo spettacolo di bolle giganti, mangiafuoco e balli di gruppo con salamino e i fuochisti matti. Sarà disponibile anche il servizio bar a pagamento e la «Pro Bizza» riverserà altre sorprese a chi sarà presente in maschera. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.