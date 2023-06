E' tempo di SummerJe Festival: tanta musica e buon cibo ricordando Jessica

Ieri ha preso il via la due giorni dedicata alla giovane musicista scomparsa nel 2013.

Si è aperto ieri, sabato 24 giugno, il SummerJe Festival, l'evento che riunisce appassionati di musica nella cornice del centralissimo Parco Barni a Canzo. Si tratta della manifestazione nata nel 2014 per ricordare Jessica Riva, giovane saxofonista canzese tragicamente scomparsa nel 2013 a seguito di un grave incidente. Da subito i suoi amici musicisti l'hanno voluta omaggiare, con un evento pieno di energia e di allegria, proprio come era Jessica.

Sul palco si alterneranno live band

La manifestazione - organizzata dagli amici del SummerJe Festival, dall'Amministrazione comunale e da Paneliquido - si terrà anche quest'oggi, domenica 25 giugno, con la presenza di live band: dalle 18.45 alle 19.45 Luca Salmaso; dalle 20 alle 21.15 Marioeilprogettoperfetto; dalle 21.30 alle 23 Vino Raro.

Tanto spazio anche ai laboratori per bambini

Tante le proposte dedicate ai più piccoli. Dalle 16 via ai laboratori: ci saranno il truccabimbi, giochi in legno a cura della cooperativa Nuova Famiglia di Monza, il mago e la giocoleria, la sprayart, la danza movimento terapia (con anche una sessione per gli adulti) e la postazione libera di bolle giganti. Spazio, però, anche ai grandi con un'area pallavolo e un laboratorio della scuola Padma Yoga di Erba.

Buon cibo e ottima birra

Per i buongustai non mancano tante sfiziosità: presente Cucina da Oscar con i suoi hamburger gourmet; La cassoeula del Togn con i panini o i piatti di cassoeula, ma anche focacce, panini e polentine; Nachos a nastro proporrà invece patatine in stile nachos con ricette gourmet all'italiana. E infine ben dieci tipi di birre diverse, tutte di qualità.