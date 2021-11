Erba, oggi anche la neve a far da cornice alla Giornata del Ringraziamento di Coldiretti

Erba

Trattori e partecipanti da ogni angolo del Lario per la celebrazione interprovinciale, con la Messa e la suggestiva sfilata dei mezzi agricoli per le vie della città a baricentro del comprensorio

La neve ha fatto da cornice alla tradizione giornata del ringraziamento di Coldiretti. "Un'occasione importante per rimarcare il legame con la terra agricola" ha detto Fortunato Trezzi davanti ai trattori che hanno sfilato per la vie di Erba per essere poi benedetti da monsignor Angelo Pirovano.

La alture del Triangolo Lariano imbiancate di neve hanno dato una quinta di scena speciale alla Giornata del Ringraziamento di Coldiretti celebrata oggi (domenica 28 novembre) a Erba, dove la sfilata dei trattori è stata accolta con curiosità e applausi da parte della cittadinanza, soprattutto nel passaggio in chiesa, puntualissimo alla fine della celebrazione.

“Un’occasione importante per rimarcare il legame con la terra agricola delle due province lariane di Como e Lecco, che si sono ritrovate qui oggi portando i cesti con i prodotti agricoli più rappresentativi, portati all’Offertorio in chiesa” ha detto Fortunato Trezzi al termine della Messa. “La posizione baricentrica di Erba, rispetto ai due capoluoghi, è poi stata la cornice ideale per l’evento, che ha avuto una notevole adesione e presenza da parte dei nostri associati”.

Una giornata che la pioggia non ha rovinato affatto: già prima delle 9 i primi mezzi agricoli hanno raggiunto l’area antistante la nuova sede interprovinciale di Coldiretti, in via Trieste 17/1.

Qui alle 9.10 il decano di Erba, monsignor Angelo Pirovano, ha voluto raggiungere i coltivatori per la benedizione dei mezzi agricoli, alla presenza delle autorità civili e militari. Poi, alle 10 la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria Nascente, con l’Offertorio dei doni della terra provenienti da tutte le zone della federazione interprovinciale e la lettura della Preghiera del Coltivatore da parte del presidente Trezzi. Al termine della funzione, e dopo la suggestiva sfilata dei trattori per le vie di Erba, con il passaggio in piazza Prepositurale, gli imprenditori di Coldiretti hanno festeggiato con un agriaperitivo preparato dal cuoco contadino Ettore Toso.

La giornata del ringraziamento

Nata nel 1951 per intuizione della Coldiretti, la Giornata del Ringraziamento è stata fatta propria nel 1975 dalla CEI che l’ha inserita nel calendario liturgico. La Giornata, giunta quest’anno alla 71° edizione, scandisce il tempo della semina e del raccolto ed esalta il ruolo degli agricoltori che producono, coltivano, custodiscono, trasformano e generano cibo sano per tutti. Quest’anno il tema indicato dai vescovi italiani per la Giornata del Ringraziamento riguarda gli animali che concorrono alla creazione, risorsa preziosa per tutti gli agricoltori.