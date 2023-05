Si terrà domenica 14 maggio a Valbrona la camminata organizzata dal Gruppo Naturalistico della Brianza alla scoperta del mondo delle piante commestibili.

Esplorando il mondo delle piante commestibili: un'avventura di sapori nascosti

"La Natura ci offre una incredibile varietà di piante commestibili, che per millenni hanno sostenuto l’uomo e ne hanno consentito la sopravvivenza. Scoprire che quella pianta che magari vediamo distrattamente tutti i giorni può essere buona da mangiare, può rivelarci un nuovo mondo fatto di saperi e sapori perduti".

Il Gruppo Naturalistico della Brianza presenta così la sua iniziativa che torna dopo il successo degli scorsi anni: un'escursione alla ricerca delle specie vegetali buone da mangiare, organizzata sempre in collaborazione con "Piante Spontanee in Cucina".

Il programma

Domenica 14 maggio il ritrovo è fissato alle 9 Valbrona presso il parcheggio del parchetto di Candalino (via Garibaldi). Si tratta di un agevole percorso ad anello, pressoché pianeggiante. È consigliato l’uso di scarpe comode o scarponcini leggeri. Per informazioni e iscrizioni (obbligatorie): chiamare 348.8837134 (dalle 18 alle 20 da lunedì a venerdì); oppure mandare una e-mail a soci@ grupponaturalisticobrianza.it L’uscita verrà annullata in caso di maltempo. L’Associazione declina ogni responsabilità per eventuali infortuni. Contributo 10 euro, max 30 iscritti.