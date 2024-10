Festa delle zucche alla Fondazione Minoprio

Domenica 27 ottobre apertura del parco botanico della Fondazione Minoprio per la Festa delle zucche, tra natura e arte.

Il parco botanico di Fondazione Minoprio apre al pubblico

Installazioni vegetali con zucche e pomologiche, visite guidate, mostra acquarelli botanici delle pittrici Curioni Laura e Riva Monica, laboratori e giochi per bambini, mercato agricolo con ristoro, concerto dellʼEnsemble di arpe “Tinere Harpa”, esposizione “Progetto Fermi”, apertura Agrishop e info point scuola: tutto questo nella giornata pensata e proposta da Fondazione Minoprio per domenica 27 ottobre, dalle 10 alle 17. Ingresso gratuito per i bimbi da 0 a 4 anni ed ex allievi, 6 euro (ridotto) dai 5 ai 13 anni e residenti a Vertemate con Minoprio e 12 euro l’intero. I biglietti sono acquistabili in loco e on-line con Grandi Giardini Italiani.

Programma della giornata

Unʼintera giornata dedicata alla bellezza della natura e alla creatività artistica aspetta grandi e piccini. Immergersi in un ambiente incantevole dove zucche e opere dʼarte si fondono, regalando emozioni indimenticabili. Ad aspettare i partecipanti installazioni vegetali ricche di colori e forme, con zucche di ogni dimensione e pomologiche che raccontano la storia della terra.

Visite guidate che sveleranno i segreti delle piante del nostro Parco botanico:

Ore 11

Ore 12 in italiano e in inglese

Ore 14

Ore 15 in italiano e in inglese

Ore 16

Momenti da non perdere: