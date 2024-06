Fondazione Volta e Lake Como Walking Festival, decima tappa

Si avvicina a metà percorso la terza edizione del Lake Como Walking Festival dal titolo "Il Bel Paese. Le pietre raccontano”, a Erba la decima tappa: "La torre, il castello e la grotta: viaggio alle origini della Brianza”.

La decima tappa passa da Erba

Si avvicina a metà percorso la terza edizione del Lake Como Walking Festival dal titolo "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", progetto curato dall'associazione Sentiero dei Sogni con la collaborazione di Fondazione Alessandro Volta e di una rete di amministrazioni locali. Domenica si terrà la decima di ventuno passeggiate creative - La torre, il castello e la grotta: viaggio alle origini della Brianza – dedicata ai borghi erbesi di Parravicino e Buccinigo, con il sostegno del Comune di Erba.

Il programma

Ritrovo alle 9.45 di domenica 9 giugno nel parcheggio di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta, in via Cesare Cantù 17-19 a Erba (CO), località Parravicino. Un percorso di circa 4 chilometri in piano porterà a scoprire i borghi di Parravicino e Buccinigo, ricchi di stratificazioni dell'epoca tardoantica, medievale e rinascimentale, nonché custodi delle memorie di importanti personaggi del Risorgimento. Si visiteranno Villa Parravicino Sossnovsvy (XVI secolo), aperta per l'occasione e alla cui proprietà fa riferimento anche il Buco del Piombo evocato attraverso letture di visitatori ottocenteschi, il parco del Castello di Casiglio, i resti del castello di Buccinigico con la torre, dove oggi ha sede l'associazione La Sorgente, la chiesa di San Cassiano e l'oratorio di San Pietro. Ogni tappa sarà accompagnata da spiegazioni e letture di autori che hanno frequentato questi luoghi. Si vedrà anche un masso avello, caratteristica sepoltura delle popolazioni barbariche del VI secolo.

Gli interventi

Saluti di Paolo Farano, assessore alla Cultura del Comune di Erba

Conduttore/narratore Pietro Berra, giornalista, scrittore e presidente di Sentiero dei Sogni

Interventi di: Camilla Sossnovsky, proprietaria di Villa Parravicino; Laura Porta, autrice del libro sui massi avelli "Loro" (New Press Edizioni); Clelia Orsenigo, archeologa e direttrice del Museo Civico di Erba

Letture di Ramona Rossi e Ornella Canadè

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al link http://parravicino.eventbrite.it

Si ringraziano per la preziosa collaborazione la famiglia Sossnovsky, l'associazione La Sorgente, la parrocchia di San Cassiano e il Museo Civico di Erba.

Le prossime tappe

Seguiranno altre undici passeggiate fino a ottobre. Sono già aperte le iscrizioni ad alcuni dei prossimi percorsi, utilizzando il link indicati accanto alle date degli eventi.

16 giugno – Mandello, “Sulle tracce di Barbarossa tra storia, leggende e fede” (Provincia di Lecco) Info e iscrizioni: http://maggiana.eventbrite.it

30 giugno – Brienno, “Brienno, millenario labirinto di acqua e pietre” (Comune di Brienno)

7 luglio – Pusiano, “L’Isola dei Cipressi dalle palafitte al Grand Tour” (Comune di Pusiano)

1 settembre – Cernobbio loc. Piazzola, “Piazzola, un villaggio da fiaba” (Comune di Cernobbio)

8 settembre – Esino Lario, “Le pietre raccontano… quando il lago era mare” (Provincia di Lecco)

Info e iscrizioni: https://esinopietre.eventbrite.it

15 settembre – Torno-Montepiatto-Piazzaga, “Le pietre raccontano… storia e leggende” (Comune di Torno)

21 settembre – Veleso, “Dalla pietra al libro, un borgo da leggere” - (Comune di Veleso)

28 settembre – Parco Monte Barro, “In cammino tra fede e scienza con Plinio e Stoppani” (Parco Monte Barro)

5 ottobre – Dervio loc. Corenno Plinio, “Le scale del tempo, da Plinio al Medioevo” – (Provincia di Lecco) Info e iscrizioni: http://coreonnoeplinio.eventbrite.it

13 ottobre – Como, “All’inseguimento della pietra verde di Como (e altri massi leggendari)” – (Comune di Como)

20 ottobre – Brunate – “Le pietre raccontano… un paese di santi, poeti e scienziati” (Comune di Brunate)