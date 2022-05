Ipercoop Mirabello

Appuntamento fissato per domenica 29 maggio.

Il Comitato Soci Coop Cantù – Capiago vi invita al pranzo sociale "La norma della legalità" che si terrà domenica 29 maggio alle 12.30 presso il primo piano del Centro Commerciale Ipercoop Mirabello di Cantù.

Giornata della legalità: pranzo sociale con il Comitato soci Coop Cantù–Capiago

“Il 23 maggio si celebra la Giornata dedicata alla Legalità - spiega Caterina Marte, presidente del Comitato Soci – intendiamo con questo pranzo ricordare l’importanza di valori quali la Giustizia e la lotta contro le mafie. A trent’anni dalla Strage di Capaci, vogliamo ricordare Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e i tanti uomini e donne d’onore che hanno combattuto per la Legalità creando un momento di incontro e convivialità perché essere uniti è il primo passo per sconfiggere la paura e trovare il coraggio ogni giorno per fare le scelte giuste".

Il Comitato Soci Coop ha deciso, dopo il successo della fortunata iniziativa “Incontriamoci a pranzo” organizzata qualche anno fa, di rinnovare la collaborazione con l'Associazione Incontri la quale si occuperà di cucinare un gustoso menù: antipasto misto, pasta alla norma e crostata; acqua e vino sono inclusi. Il pranzo sarà accompagnato anche dalla musica dal vivo. La quota di partecipazione è di 15 euro a persona, la somma raccolta sarà devoluta all'Associazione Incontri. Sono previsti 100 posti a disposizione per i Soci Coop tesserati e familiari, per prenotarsi è necessario lasciare il proprio nominativo presso la Cassa Centrale muniti della propria tessera Coop. Per ulteriori informazioni, potete contattare il Comitato Soci oppure rivolgervi presso la Cassa Centrale.