Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il programma delle iniziative

“Come Amministrazione, ribadiamo il nostro impegno per una tutela concreta e tempestiva delle vittime di violenza. La violenza domestica è un fenomeno drammatico e spesso complesso, in cui la vittima può trovarsi a subire non solo abusi, ma anche una “vittimizzazione secondaria,” oltre alla difficoltà nel distaccarsi dal proprio aggressore. Il Codice Rosso rappresenta un passo avanti cruciale in questa direzione, introducendo misure immediate e stringenti che mirano a proteggere a pieno le vittime di maltrattamenti e violenze. È una legge speciale, pensata proprio per intervenire con rapidità e garantire che la tutela sia effettiva e completa, riducendo l’attesa per le azioni di protezione. Purtroppo, esiste ancora un sommerso importante: molte donne non denunciano, a volte per paura, altre per mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni. In questo, il gratuito patrocinio si rivela uno strumento fondamentale, garantendo alle vittime l’accesso alla giustizia senza preoccupazioni economiche, indipendentemente dal loro reddito. Il nostro obiettivo è quello di lavorare insieme per una consapevolezza diffusa e una tutela che comprenda tutti gli aspetti di questo fenomeno così doloroso e diffuso”, conclude Cattini.