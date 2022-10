Halloween 2022: ecco tutte gli eventi "da paura" in provincia di Como

Nella giornata di lunedì 31 ottobre, inoltre, #lacasacheparla aspetta anche i più piccini con "Storie da far rizzare i capelli. Per cugini, amici, sorelle e fratelli!". Saranno raccontate, in un’atmosfera soffusa ed emozionante, storie da tremarella tratte dalle pagine dei più incredibili libri per ragazzi coraggiosi. Tutti i bambini sono invitati a presentarsi con travestimenti spaventosi per viaggiare con la fantasia tra le avventure di streghe, scheletri e vampiretti. Le letture, a cura di Cristina Quadrio di Fata Morgana, si succederanno l’una dopo l’altra nella sala del Cavaliere dalle 16:00 (ingresso gratuito per tutti gli under 14) fino a concludere ritualmente l’allegro-spaventoso pomeriggio nel giardino della villa alle 18:00 con una simpatica filastrocca scaccia streghe.