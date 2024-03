Il 7 aprile la Milano Marathon: "Tra capo e collo" pronta a correre per la ricerca

Per il quinto anno consecutivo il gruppo di atleti legati all’associazione “Tra capo e collo” parteciperà alla Milano Marathon che quest’anno si terrà domenica 7 aprile. Tra gli 8mila partecipanti già registrati, ci saranno anche 138 rappresentanti dell’associazione comasca tra cui una cinquantina tra medici e infermieri dipendenti di Asst Lariana.

Il percorso

Gli atleti si divideranno in 34 squadre, che saranno impegnate nella staffetta non competitiva per team di 4 persone, ognuno dei quali corre una frazione tra i 7 e i 13 km, e 2 atleti che invece parteciperanno alla maratona vera e propria che quest’anno, per la prima volta, partirà e arriverà in piazza Duomo. Resta confermato il percorso ad anello: circa 19 km interesseranno il centro cittadino toccando luoghi simbolo di Milano, come il Teatro alla Scala, Brera, San Babila, il Castello Sforzesco, largo Cairoli, ma pure City Life e Portello mentre i restanti 23 chilometri circa si snoderanno tra QT8, San Siro, Trenno e la zona del Gallaratese, per poi rientrare verso il Duomo.

La staffetta

La staffetta è strettamente collegata al Milano Marathon Charity Program, il progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali specifici. Il percorso della staffetta - 42,195 km - viene suddiviso in quattro frazioni, ognuna delle quali deve essere corsa da un componente della squadra. Per la stessa causa altri atleti correranno invece la maratona vera e propria. Per contribuire con le donazioni - che possono essere effettuate attraverso Rete del Dono, la piattaforma di crowdfunding e personal fundraising partner della Milano Marathon - c’è ancora tempo fino al 31 maggio. Ad oggi l’associazione ha già beneficiato di donazioni pari a quasi 8mila euro con l’obiettivo di arrivare a 20mila. La raccolta è destinata a potenziare le attività al servizio dei pazienti affetti da malattia oncologica del distretto testa-collo, seguiti all’ospedale Sant’Anna.

L'associazione

“Tra capo e collo” è nata nel 2015 come evoluzione del gruppo multidisciplinare (medici, chirurghi, psicologi, fisioterapisti, operatori sanitari) che si occupa dei tumori della testa e del collo all’ospedale Sant’Anna. Per maggior informazioni sull’associazione è possibile consultare il sito www.tracapoecollo.com o scrivere una mail a associazione@tracapoecollo.com.