Il beauty store di Esselunga festeggia 20 anni: domenica evento aperto al pubblico

Nel mese di giugno eb®, il beauty store di Esselunga, festeggia 20 anni di bellezza e ha scelto di farlo con eventi esclusivi e un grande concorso. Domenica 26 giugno, all’interno del negozio di Fino Mornasco, si terrà un evento aperto al pubblico dedicato ai clienti del beauty store. Nel corso della giornata verranno proposte, presso il negozio di Fino Mornasco, consulenze gratuite di armocromia a cura di Italian Image Institute, fondata da Rossella Migliaccio, imprenditrice, autrice di "Armocromia" ed esperta di immagine.

Grazie alla collaborazione con l’Accademia del Profumo* si terrà, inoltre, un percorso esperienziale nel quale il profumo è protagonista come un elisir che evoca ricordi, persone, luoghi lontani nello spazio e nel tempo: un viaggio alla scoperta della propria memoria olfattiva. L’iniziativa nasce per creare un’esperienza immersiva all’interno del mondo di eb®, dove professionalità, eleganza e innovazione si integrano perfettamente per offrire prodotti e servizi di massima qualità a pochi passi dalla spesa. In occasione dell’anniversario, inoltre, eb ha lanciato uno speciale concorso a premi: fino al 10 luglio, ogni 30 euro di acquisti o 50 Punti Fragola, i clienti riceveranno una cartolina con numerosi premi in palio: esperienze olfattive in Provenza, voucher viaggi, buoni sconto e un diamante dal valore di 15.000 euro.

Il concorso è destinato a tutti i possessori di Carte Fìdaty che effettuino un acquisto in una delle 45 profumerie eb® presenti in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana, Liguria e ai clienti e-commerce di tutta Italia.Nata nel 2002, nel corso degli anni eb® è stata al centro di un’evoluzione continua, fino a diventare, nel 2013, un concept moderno e innovativo, in linea con l’identità e i valori di Esselunga, pensato per rispondere alle nuove esigenze di consumo di una clientela sempre più variegata, e attenta non soltanto alla qualità dei prodotti, ma anche al loro impatto sul benessere e sull’ambiente