“Il Caffè dei Lettori” presenta il libro di Federica Rossi

Il libro “21 grammi… circa” di Federica Rossi sarà presentato al centro “Incontro” di Villa Guardia, dal “Caffè dei Lettori”.

Pomeriggio letterario al “Caffè dei Lettori”

Appuntamento sabato 21 febbraio, alle 15, nella sede del sodalizio a Maccio, in via Vittorio Veneto. “Federica Rossi, prendendoci per mano, ci condurrà tra le pagine del suo terzo libro “21 grammi… circa” – fanno sapere gli organizzatori – in un viaggio oltre la materia alla ricerca dell’essenza infinita dell’anima, perché “L’anima non ha tempo, non ha spazio… attraversa il tempo per rimanere eterna.” E dunque: Cos’è l’anima? Cosa rimane di noi e della nostra anima? Un percorso interiore, un dialogo tra anime ricco di riflessioni e domande che….dialogheranno con l’autrice”. L’ingresso all’evento è gratuito, a dialogare con l’autrice saranno Maria Felicia Tarulli e Mario Giovanni Leoni.

“21 grammi… circa”

Nel 1907 il medico statunitense Duncan MacDougall elaborò una teoria sul peso specifico dell’anima da cui derivò l’ipotesi che abbia un peso di circa 21 grammi. Cifra questa che, se pur inaccettabile per la scienza, rimane carica di significato simbolico che nasconde e rappresenta un mistero affascinante per l’uomo. In questo suo terzo libro Federica Rossi affronta un delicato tema esistenziale: che cos’è l’anima? Cosa rimane di noi? Attraverso una serie di viaggi onirici la protagonista incontra Luca, Martino, Mia, Frida e Ginevra che la trascinano in un tempo passato, presente o futuro rendendola spettatrice delle loro esperienze terrene e dei pensieri e delle vibrazioni delle loro anime.