Il concerto “Musica a Corte” celebra i 105 anni del corpo musicale “Mons. G. Nava”

Una storia lunga 105 anni, fatta di note, passione e profondo legame comunitario: il traguardo del corpo musicale “Mons. G. Nava” di Lurago d’Erba celebrato con l’evento straordinario “Musica a Corte”.

Maestro, “Musica a Corte”

Alle 21 di oggi, martedì 23 dicembre, il concerto celebrativo si terrà nella Sala della Comunità dell’Oratorio San Luigi di Lurago d’Erba, chiudendo ufficialmente i festeggiamenti per oltre un secolo di attività ininterrotta. L’evento, che prenderà il via con le note energiche di Jubilateo, non sarà una semplice esecuzione, ma un vero e proprio viaggio attraverso la storia e l’identità di una delle realtà musicali più longeve del territorio. “Oggi non celebriamo soltanto la musica, ma 105 anni di storia, 105 anni di passioni intrecciate, di volti, di note che hanno accompagnato la vita di un’intera comunità. La nostra”, dichiara il presidente Paolo Conti. “La musica è la nostra voce e, dopo 105 anni, quella voce è più forte che mai. In ogni nota che eseguiremo, c’è il respiro di chi c’è stato e la promessa di chi verrà. ‘Musica a Corte’ è un invito a riscoprire insieme quel senso di appartenenza e gioia condivisa che ci lega alla comunità di Lurago d’Erba e che ci responsabilizza. Oggi più che mai ci sentiamo responsabili di infondere passione, ma soprattutto costruire un futuro luminoso. Sarà una festa sonora indimenticabile”. Ha affermato il direttore artistico e musicale del corpo musicale, maestro Umberto Valesini, che dirige la società dal 2016.

Il programma

Saranno proposte musiche di Samuel R. Hazo, Andrea Secondo Morello, Alfred Reed (nel 20esimo anniversario della scomparsa), Teresa Procaccini e altri. Il corpo musicale, che ha attraversato epoche e trasformazioni, è riconosciuto dal paese come un simbolo autentico di identità e coesione sociale.

Un esempio di resilienza e crescita, fondato nel 1920, il corpo musicale “Mons. G. Nava” ha saputo resistere, reinventarsi e crescere generazione dopo generazione. Dietro ogni esecuzione c’è l’eco dei musicisti che hanno plasmato questa realtà, mantenendo viva la tradizione bandistica pur abbracciando nuove sonorità e repertori. “Musica a Corte” vuole essere la testimonianza di questa forza vitale e dell’orgoglio di un percorso che continua a scrivere il futuro.