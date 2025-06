Il Giro d’Italia Under23 attraversa l'Olgiatese

Il Giro d’Italia dedicato ai giovani fa tappa in diversi paesi del territorio: ecco quando il passaggio.

Giro d’Italia Under23

Il Giro Next Gen è l’evento dedicato ai migliori talenti Under23 del ciclismo mondiale. Organizzato dall’edizione 2023 da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana (FCI), questa è stata la corsa che ha lanciato Moser (1971), Battaglin (1972), Baronchelli (1973), Corti (1977), Belli (1990), Casagrande (1991), Pantani (1992) e Simoni (1993), così come Sivakov, Vlasov, Pidcock, Ayuso, Hayter. L’ultimo italiano a vincere è stato Mattia Cattaneo nel 2011.

Gli Under 23 si chiamavano dilettanti, ma oggi in realtà sono dei professionisti: le squadre del World Tour hanno l’obbligo di avere team Development o Continental, dove i talenti del futuro vengono educati a quella che sarà la loro professione del futuro. E questo spiega perché i percorsi non sono distanti da quelli dei pro.

Ecco quali paesi dell’Olgiatese del Giro d’Italia per giovani, partenza da Rho Fiera Milano e arrivo a Cantù, tappa due:

Binago

Solbiate con Cagno: via Doberdò, via Armando Diaz, via San Giorgio, via Gianni Rodani, via Como;

Valmorea: Sp 17;

Albiolo: Sp 17 e via per Casanova;

Valmorea: via Giacomo Leopardi, via Alessandro Manzoni, via Roma, via Cesare Battisti, via Monte Rosa;

Uggiate con Ronago: via Monete Rosa, Sp 23, via Carlo Bernasconi, via Giacomo Matteotti, via Vittorio Veneto, via Marco Cocquio, via XXV Aprile;

Colverde: via Como, via per Parè, via San Giovanni Battista, via San Fermo;

San Fermo della Battaglia: via San Fermo, via Carlo De Cristoforis, via Roma;

Como: via Gabriele D’Annunzio, via Varesina, via Enzo Ratti;

Montano Lucino: SS 342, via Varesina;

Villa Guardia: via Varesina, via Tevere, via Milano;

Luisago: via Milano;

Cassina Rizzardi: Sp 19, Sp 27, via Risorgimento.

A Uggiate con Ronago transiteranno indicativamente tra le 12.45 e le 13.30, a Villa Guardia tra le 13 e le 14: nelle fasce orarie indicate strade momentaneamente chiuse al traffico.