Il liceo Teresa Ciceri suona a Tavernerio per la Festa della donna

In occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne, la Commissione Cultura del Comune di Tavernerio ha organizzato, per domenica 10 marzo 2024 alle 20.30 all'auditorium, il concerto de "I Laboratori del Liceo Musicale “Teresa Ciceri"

Il concerto

Una serata dedicata alla musica "leggera", proposta nelle sue diverse sfaccettature, partendo da alcuni dei più grandi successi della musica pop, fino al repertorio dixieland e big band della prima metà del '900. Dai Queen con Bohemian Rapsody a Steve Wonder, passando anche per "Il mio canto libero" di Battisti e un po' di Jazz.