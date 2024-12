Il Natale rovellese si accende a ritmo di rock

Domani il Teatro San Giuseppe di Rovello Porro si prepara a ospitare il Corpo Musicale Santa Cecilia per il tradizionale concerto di Natale... rock.

Un Natale dalle note rock

Dimenticate i classici canti natalizi… quest’anno la banda alza il volume con una scaletta esplosiva, pronta a far scatenare davvero il pubblico. Dai capolavori immortali come Smoke On the Water dei Deep Purple, Bohemian Rhapsody dei Queen e Zombie dei Cranberries, fino alle sonorità travolgenti di Seven Nation Army, The Pretender e un medley imperdibile dedicato ai Beatles. E per gli amanti dello spirito natalizio, non mancheranno All I Want for Christmas e White Christmas, reinterpretati in una chiave tutta speciale.

Le sorprese non sono finite

Sorprese finite? No. Non è solo la musica a promettere spettacolo, infatti. I brani saranno accompagnati dalle coinvolgenti coreografie di majorettes e minorettes che, con bastoni e pom pom, contribuiranno a rendere ancora più magico l’intero spettacolo.

E per concludere la serata, brindisi e scambio di auguri per il pubblico presente e gli artisti al bar del teatro. Un’occasione da non perdere. L’ingresso è libero con posti prenotabili al seguente link. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a sede@bandarovello.it.