"La luce nell'arte", un evento imperdibile che si terrà presso Villa Olmo, sabato 13 maggio alle 20.45. In collaborazione con il Comune di Como, questa straordinaria lezione sarà tenuta dal famoso critico d'arte Vittorio Sgarbi.

La Luce nell'Arte: alla scoperta dei segreti nascosti dell'illuminazione artistica

Sarà un vero e proprio viaggio alla scoperta della luce, che rivelerà gli elementi del mondo naturale delineandone le forme. La luce, distribuendosi sugli oggetti, modulerà la propria intensità in relazione alle caratteristiche della superficie e alle sue variazioni, suggerendo la tridimensionalità. Nel corso della storia dell'arte, la luce ha sempre rivestito un ruolo cruciale. La sua natura rarefatta ed impercettibile diventa un elemento di grande importanza nella creazione delle opere d'arte. Attraverso i secoli, artisti di ogni epoca hanno studiato e sperimentato l'uso della luce per rendere le proprie opere vive e tridimensionali.

Tutto questo e anche di più verrà affrontato dal celeberrimo critico d'arte Vittorio Sgarbi in un evento gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. Per maggiori informazioni e per prenotare il tuo posto, visita il seguente sito qui.

Il Festival della Luce

Iniziata venerdì 5 maggio la decima edizione del Festival della Luce Lake Como “Sotto il Vulcano. Natura, luce, energia e le sfide della scienza” e terminerà il 31 maggio 2023. Il festival - promosso e organizzato da Fondazione Alessandro Volta con il coordinamento scientifico del Comitato Città della Luce - nasce nel 2013 grazie all’intuizione del suo fondatore Franco Brenna e quest’anno festeggia la sua decima edizione in concomitanza con un’altra occasione di grande rilievo: la ricorrenza del Bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio (23-2023).

Il Festival è organizzato nell’ambito della Giornata Internazionale della Luce, che ogni anno viene celebrata nel Mondo in maggio sotto l’egida dell’UNESCO.