La magia del Natale invade Uggiate: mille visitatori ai mercatini

I mercatini natalizi a Uggiate con Ronago hanno attirato grandi e piccini: presenti associazioni, hobbisti e… Babbo Natale.

Mercatini in centro per vivere la magia del Natale

Domenica 14 dicembre, in centro paese si respirava davvero aria natalizia. Il sole alto nel cielo ha scaldato i visitatori – circa un migliaio – che hanno percorso avanti e indietro via Matteotti, ospitante bancarelle, stand di associazioni e la casetta di Babbo Natale. Non ultima: la possibilità di gustare specialità preparate proprio dai sodalizi presenti.

GUARDA LA GALLERY (15 foto) ← →

Presenti alla manifestazione il sindaco Ermes Tettamanti e la sua Giunta.

“C’è stata soddisfazione”

Commenta così la buona riuscita dell’evento l’assessore con delega al Tempo Libero, Aurelia Bizzanelli: “Mi sono sembrati tutti soddisfatti, ho chiesto agli hobbisti presenti e anche alle associazioni. C’era un buon clima e la giornata è stata fantastica grazie a un sole bellissimo. Nel cortile Somaini, le 25 panchine posizionate erano occupate: è stato interessante il duo di canti esibitosi accompagnato dalle letture della biblioteca. La Filarmonica Santa Cecilia, inoltre, ha eseguito dei canti di Natale in movimento, in diversi punti della via di Uggiate. Una novità apprezzata”. Dunque, bilancio positivo.