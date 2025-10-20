La notte di Halloween è tutta da trascorrere… alla spa della Tenuta de l’Annunziata

La Tenuta de l’Annunziata, a Uggiate con Ronago, è pronta a ospitare la serata di Halloween… in spa, per trascorrere tempo rigenerante.

Atmosfera magica alla Tenuta de l’Annunziata

Qualcosa di magico c’è. Probabilmente l’aria che si respira alla Tenuta de l’Annunziata. E per la notte del 31 ottobre, con la serata “Halloween in spa”, sarà decisamente più magica. Ancora di più. Non spettrale, ma di divertimento e cura del proprio benessere: una serata-evento fatta di musica, convivialità e un pizzico di introspezione, per trascorrere in modo originale la notte più misteriosa e mistica dell’anno. Non una semplice festa, ma un vero e proprio momento di relax da vivere nel centro benessere tra il calore e i vapori di saune, piscine e bagno turco, durante il quale non mancheranno le maschere, ma… niente paura: saranno solo rigeneranti.

L’atmosfera sarà resa ancora più coinvolgente dalle note di un raffinato DJ set, mentre il palato verrà stuzzicato da un elegante buffet elaborato dallo chef Domenico Ruberto, gastronomy director della Tenuta. Protagonisti, i sapori autunnali valorizzati attraverso piatti creati con le materie prime della Tenuta: la zucca, prima di tutto, che verrà declinata in preparazioni creative che ne esaltano la versatilità. Ad accompagnare il buffet, una selezione dei cocktail elaborata dal bartender del Tree Cocktail Bar & Bistrot.

Un percorso introspettivo

Ma c’è di più… Durante la serata sarà possibile vivere un’esperienza davvero speciale con l’ausilio di Leila Cremona, life coach della Tenuta: insieme a lei, sarà possibile intraprendere un percorso introspettivo che porterà a identificare l’olio essenziale più adatto alle esigenze di ognuno, ovvero la fragranza che risuona in modo specifico con la propria energia interiore. Una volta individuato, l’olio essenziale sarà utilizzato per formulare una crema su misura da portare sempre con sé, accompagnata da una frase che funga da promemoria o ispirazione. Un regalo intimo e prezioso che renderà ancora più speciale questa originale e intensa serata.

Halloween? Pacchetto per due

In occasione dell’evento “Halloween in SPA”, è stato pensato anche uno speciale pacchetto che consente di prolungare l’esperienza in Tenuta godendo appieno di tutti i servizi a disposizione degli ospiti. Oltre all’accesso al party del 31 ottobre per due persone, la proposta include, infatti, anche un pernottamento in camera doppia, la colazione e l’ingresso alla spa dalle 19 alle 22.30, completo di Kit Spa.

Ma perché limitarsi a una sola notte e non prolungare il soggiorno in una delle ventuno camere del Natural Relais, accomunate dalla splendida vista sul castagneto in cui sono immerse? Grazie ai tempi lenti e rilassati di un fine settimana all’insegna del benessere, sarà possibile beneficiare del bosco bioenergetico di Tenuta, vero e proprio “parco del benessere” che fa di una “semplice” passeggiata nella natura un momento di rinascita psico-fisica, secondo i principi del Forest Bathing e della Forest Therapy.

Informazioni e prenotazioni: www.tenutadelannunziata.it.