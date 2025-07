"Lakestreet", l'evento per appassionati di motori e design

Iniziativa

Ben 180 macchine selezionate saranno presenti alla manifestazione.

Sabato 26 luglio sarà una giornata "rombante"

Bellezza, potenza e storia

Sabato, 26 luglio, dalle 11 alle 22.30, si terrà un evento ad Alserio che riunirà 180 macchine selezionate, scelte per la loro bellezza, potenza e storia. Questi mezzi saranno protagonisti di un’intera giornata dedicata all’automobile vista non solo come un mezzo di trasporto, ma come un oggetto di passione e storia.

Un'occasione per celebrare l'automobile

Sarà un’occasione per celebrare l'automobile in tutte le sue forme: dalle auto d’epoca alle supercar moderne. Tutti i mezzi sono riuniti ad Alserio grazie alla passione e all'impegno di team e realtà locali appassionati di motori e design. Nel corso della giornata, ci saranno interventi di persone note nel settore che spiegheranno tecnicamente come è stata costruita l’automobile.

L'intero evento verrà trasmesso in diretta su Twitch.