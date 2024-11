“Le agromafie e il caporalato”, se ne parla con Marco Omizzolo

Relatore d'eccezione il sociologo Marco Omizzolo, esperto di mafie, di tratta internazionale e di caporalato, nel 2019 nominato Cavaliere della Repubblica per meriti di ricerca e impegno contro il caporalato e lo sfruttamento dal presidente Sergio Mattarella.

Quarto incontro della rassegna antimafia con Omizzolo

La serata rappresenta il quarto ed ultimo incontro della Rassegna antimafia "4 colpi alla 'ndrangheta", organizzata dal Circolo Ambiente "Ilaria Alpi", in collaborazione con CGIL Como e col patrocinio dei Comuni di Ponte Lambro, Tavernerio, Castelmarte ed Eupilio. Il tema trattato nella serata di giovedì 12 novembre a Ponte Lambro sarà, appunto, quello delle agromafie e del caporalato in agricoltura, tema di interesse e di attualità non solo nel Centro e Sud Italia, ma anche nel Nord e in Lombardia. Sono numerose, infatti, le inchieste della Magistratura che hanno messo in evidenza l'infiltrazione delle mafie nelle filiere agricole, dal lavoro dei campi a quello della trasformazione dei prodotti agricoli, per finire con quello dei trasporti e della logistica. Una catena fatta di sfruttamento, ai limiti dello schiavismo.

Testimonianza ed esperienza

Marco Omizzolo porterà a Ponte Lambro una testimonianza unica, basata sulla sua esperienza diretta. Il sociologo ha infatti lavorato come bracciante infiltrato in diverse aziende agricole dell’Agro Pontino, reclutato da caporali indiani, proprio per studiare dall'interno il grave sfruttamento dei migranti in agricoltura. Nel suo più recente libro "Per motivi di giustizia", Omizzolo racconta del fenomeno del caporalato e delle agromafie, partendo appunto dalle storie di molti lavoratori costretti a condizioni di schiavitù. L'incontro è aperto al pubblico, tutti i cittadini sono invitati a partecipare.