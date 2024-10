Monte San Primo, camminata e teatro con il coordinamento

Un doppio evento per conoscere, tutelare e animare il territorio del Monte San Primo: al mattino una camminata fino alla vetta, al pomeriggio un evento teatrale aperto a tutti.

Animiamo il Monte San Primo

E' quanto ha organizzato per domenica 27 ottobre il Coordinamento 'Salviamo il Monte San Primo' con una duplice attività. La giornata - dal titolo 'Animiamo il Monte San Primo' - sarà caratterizzata da due appuntamenti. Il primo sarà al mattino per la Camminata fino alla cima del monte (realizzata in collaborazione con il Collettivo Libero Pensiero di Lecco): per partecipare all’escursione ritrovo alle 8 al parcheggio della Stazione di Canzo (via Vittorio Veneto) per la condivisione della auto, per poi spostarsi al parcheggio della Colma di Sormano (zona osservatorio) alle 8.30, da dove partirà la camminata. Il secondo appuntamento sarà nel pomeriggio con l'Evento di narrazione teatrale all'aperto 'Donne che amano gli alberi' (di e con Marta Stoppa e Cristina Quadrio, accompagnamento musicale al violino di Giulia Larghi): per partecipare ritrovo alle o14 al parcheggio della Colma di Sormano (zona osservatorio).

Conoscenza e opposizione

Con questo doppio evento, il Coordinamento intende far conoscere ed animare il territorio, confermando nel contempo l'opposizione al progetto che prevede invece la realizzazione di nuovi impianti sciistici e di innevamento artificiale sulle pendici del monte in località San Primo.

Tutti sono invitati a partecipare, per informazioni info@bellagiosanprimo.com.

In caso di maltempo, la camminata e lo spettacolo saranno annullati.