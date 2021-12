Mostra sotto l'albero, Adriano Marelli presenta la sua "Pittolegno: quando il legno diventa arte"

Opere in legno "made in Brianza"

Natale tempo di feste, brindisi e mostre sotto l'albero. Come quella unica e interessante che si è aperta mercoledì 8 dicembre scorso a Villa Calvi dal titolo "Il Pittolegno - Quando il legno diventa pittura". Una mostra di opere pittoriche realizzata su legno dall'artista brianzolo Adriano Marelli che resterà aperta presso la celebre Villa cittadina fino al 21 dicembre prossimo.

Proprio l'artista canturino invita tutti, concittadini e non, a visitare la sua mostra: "Certamente siete tutti invitati a venire in questi giorni a fare un giretto nella splendida cornice della centralissima Villa Calvi perché penso che sia davvero l'occasione per vedere una mostra molto interessante visto che le mi opere sono tutte realizzate in legno con una tecnica nuova e speciale. Sono molto soddisfatto delle mie "creature" e penso che anche i visitatori potranno rimanere affascinati da quanto ho realizzato. C'è un po' di tutto animali, panorami, quadri natalizi, lanterne, il calendario dell'avvento e anche un'antica Cantù in legno davvero spettacolare. Insomma vi aspetto a Pittolegno".

Questi gli orari della mostra "Il Pittolegno" dall' 8 al 21 dicembre

Tutti i giorni presso Villa Calvi di Cantù: mattina dalle ore 10 alle 12 e pomeriggio dalle 16 alle 19