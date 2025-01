Musica per la Pace, Orchestra Vivaldi e Corale San Pietro al Monte in concerto

Sabato sera, nella chiesa di Santa Maria Nascente, le due formazioni dirette da Ernesto Colombo eseguiranno la Messa per la Pace di Karl Jenkins.

Messaggi di Pace

Dopo il caloroso apprezzamento ottenuto nei concerti in provincia di Sondrio e in Svizzera, l’Orchestra Antonio Vivaldi e la Corale San Pietro al Monte sono pronte a riproporre al pubblico la grandiosa composizione di Karl Jenkins «The Armed Man: a Mass for Peace». Sabato 1 febbraio, all’interno della chiesa di Santa Maria Nascente a Erba, le due formazioni uniranno nuovamente le forze per mettere in musica la dicotomia tra guerra e pace. L’evento, con inizio previsto alle ore 21, si colloca all’interno della rassegna «Custodi di Speranza», organizzata dal Coordinamento Mese della Pace di Erba, e vedrà l’orchestra valtellinese e la corale di Civate accompagnare l’ascoltatore in un viaggio musicale attraverso l’abisso della devastazione bellica e una luminosa speranza di pace. Un’occasione imperdibile per gli appassionati brianzoli, comaschi e lecchesi di ascoltare la «Messa per la Pace», una delle opere più note e di successo della musica contemporanea.

Sabato sera sarà ancora una volta il maestro Ernesto Colombo a dirigere la Vivaldi e la Corale San Pietro al Monte, a cui si aggiungerà la voce del contralto solista Barbara Valsecchi. Dopo le esibizioni di Piuro, St.Moritz e Bormio, anche ad Erba verrà eseguita integralmente la composizione del musicista gallese: oltre un’ora di musica che affonda le sue radici nella canzone profana medievale e si sviluppa prendendo in prestito la struttura musicale della Messa, attingendo ad una grande varietà di stili sonori e letterari. Un inno alla condizione umana, alla fragilità che porta al conflitto e al bisogno di pace.