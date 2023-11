Next: una visione unica per il futuro di Como, Lecco e Sondrio

Venerdì 24 novembre, presso i padiglioni di Lariofiere ad Erba, si terrà l'Assemblea Generale di Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, intitolata "Next: Como, Lecco, Sondrio, Nuove Energie X la Transizione". La giornata, incentrata sul tema dell'energia in varie sfaccettature, includerà interventi di filosofi, premiazioni studentesche e tavole rotonde sulla prospettiva strategica per lo sviluppo delle province coinvolte.

Si parte col filosofo Petrosino e il premio Eureka

Con una formula nuova rispetto agli anni precedenti, quest’anno i lavori verranno aperti dal filosofo e professore ordinario di Filosofia Teoretica, Silvano Petrosino, che con l’intervento intitolato "La misteriosa energia umana" sarà il primo ospite a declinare alcuni significati della parola “energia” che connoterà tutta la giornata. Alla fine dell’intervento del filosofo, prima di lasciare il palcoscenico all’attrice e autrice Laura Curino con l’intervento teatrale "L'energia di un sogno", verranno chiamati sul palco gli studenti che si sono aggiudicati quest’anno il premio Eureka indetto da Federmeccanica.

Al termine della performance di Laura Curino sarà il momento della prima tavola rotonda dal titolo "L’energia del futuro", che vedrà la partecipazione di Aurelio Regina, delegato per l’Energia di Confindustria, di Stefano Monti, presidente dell’Associazione Italiana Nucleare (AIN), e di Alberto De Min, chief business officer di Newcleo. Al termine sarà il momento della seconda tavola rotonda dal titolo Como, Lecco, Sondrio.

Agostoni, Brenna, Grazioli e... Giorgetti

Nuove Energie X la Transizione che avrà come protagonisti Plinio Agostoni e Gianluca Brenna, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio il primo e presidente di Confindustria Como il secondo, che insieme a Marco Grazioli, presidente di The European House Ambrosetti, converseranno sulla visione strategica di un territorio rappresentato dalle tre province che, in ottica di sviluppo, viene considerato come un’unica area vasta. L’intervento conclusivo è riservato al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Moderatore dei lavori della giornata sarà Andrea Cabrini, direttore Class – CNBC.

Lo sviluppo futuro delle province di Como

“Il fil rouge che lega tutto il programma della nostra Assemblea - evidenzia il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Plinio Agostoni - è quello dell’energia intesa nel senso ampio del termine e non solo in quello, pur centrale, della forza che alimenta le macchine delle nostre imprese. Vogliamo guardare alle energie dell’umano, delle persone, alle idee, alla solidarietà, alla determinazione, all’impegno ed al lavoro. Alle nostre Associazioni che si stanno impegnando sui molti fronti strategici per il mondo delle imprese così da non subire, ma anzi governare tendenzialmente in modo positivo i grandi fattori di cambiamento che agitano la nostra epoca. E lo fanno assieme, Como, Lecco e Sondrio, coerenti ad un percorso avviato ormai da tempo. Partendo da una riflessione alta, che guarda all’essere umano, ci avvicineremo progressivamente ai nostri territori proponendo una visione per il futuro che guarda all’area complessiva delle tre province. È questo il senso dello studio strategico territoriale che abbiamo affidato a The European House Ambrosetti, del quale avremo occasione di parlare, che si concentrerà non solo sull’industria e sul sistema produttivo ma darà ascolto alle diverse componenti della società, tracciando le linee per lo sviluppo dei prossimi anni. L’impresa è infatti certamente motore economico delle comunità, ma è anche fautrice di progresso in senso esteso e complessivo”.

La scelta del nome "Next"

“Next, il titolo che abbiamo scelto per l’Assemblea di quest’anno - dichiara Gianluca Brenna, Presidente di Confindustria Como - ha l’ambizione di spingere tutti noi a guardare con attenzione e intraprendenza a ciò che dobbiamo avere più a cuore: il nostro futuro. Insieme agli amici di Lecco e Sondrio, in un percorso che ci vede da tempo procedere in totale sinergia, abbiamo, infatti, condiviso l’importanza di alzare lo sguardo per prepararci a un mondo diverso, caratterizzato da un veloce e continuo cambiamento. Perché questo avvenga dobbiamo fare appello a ogni tipo di energia, concetto che, grazie ai relatori che abbiamo invitato, vogliamo declinare a 360 gradi con l’obiettivo di essere protagonisti del cambiamento. Un obiettivo che ci impone di avere la mente aperta attraverso una visione che sappia guardare oltre i confini dei singoli territori, considerando le province di Como, Lecco e Sondrio come un unico territorio: un’unica, grande area vasta dove agire sui rispettivi punti di forza affinché diventino moltiplicatore di energia positiva a vantaggio di tutti. Gli ingredienti, come mi piace chiamarli, li abbiamo. Dobbiamo imparare a cucinarli per servirli a tavola”.

La partecipazione è su invito.