“Non c’è spina senza rosa”, a teatro per i 30 anni del Mantello Odv

Il 29 novembre, alle 21, al Teatro San Teodoro di Cantù in via Corbetta, andrà in scena uno spettacolo, gratuito e aperto al pubblico. Sarà l'occasione per festeggiare i 30 anni dell’associazione di volontariato Il Mantello Odv, con sede a Mariano Comense.

Spettacolo a Cantù per l'associazione marianese

"Non c'è spina senza rosa”, 30 anni di strada comune: "Un motto che racchiude quello in cui crediamo: la possibilità che fiorisca anche dalla sofferenza la bellezza, grazie al prendersi cura dell’altro. Un'occasione per condividere una tappa importante: i primi 30 anni di attività e di farlo con chi ha percorso un tratto di strada comune, ma anche con chi vorrà unirsi al cammino", ha detto la presidente de Il Mantello Odv, Ernica Colombo.

"Il Terzo Tempo"

Il Mantello ha deciso di proiettare il docufilm per la regia di Dario Tognocchi e Paola Rovelli di Officinema Como, il soggetto è della giornalista Laura Mosca. I registi comaschi, autori per Rai 2 e Rai 3, hanno raccontato i volti e le storie, gli incontri e le emozioni, le attività e i volontari che Il Mantello Odvha coltivato in tutti questi anni. Lo hanno fatto in punta di piedi, con delicatezza, costruendo un’armonia di testimonianze che creano in chi le guarda e ascolta un’immediata empatia, un sentire collettivo su temi universali come la vita e la morte. Lo sguardo del docufilm è anche al futuro, all’impegno che attende nel continuare ad ascoltare la fragilità, reciprocamente. Il 29 novembre, sul palco a portare leggerezza e a dare il ritmo allo spettacolo, ci sarà anche l’autore e presentatore Alessio Parenti, già di casa al San Teodoro con il Comedyficio.



"Toccheremo corde profonde"

“Vivremo insieme alcuni momenti che toccheranno corde profonde attraverso il linguaggio musicale e non solo, ma anche la possibilità di sorridere insieme. Di sicuro non mancheranno le emozioni. Siamo una realtà fatta di persone, uomini e donne che condividono valori, ideali, esperienze, che crescono insieme, si sostengono con passione e si adoperano, a seconda del loro sentire, delle loro inclinazioni, delle loro professionalità per rendere meno difficile l’ultimo tratto di strada e ai tanti che incontriamo sul nostro cammino. Vorremmo festeggiare insieme a più persone possibili questo traguardo del trentennale”. ha continuato Colombo.



Ci sarà anche una sorpresa editoriale: verrà presentata la pubblicazione “Educare alla fragilità. Educare alla vita” a cui hanno lavorato i professionisti dei Progetti Scuola del Mantello, una pubblicazione agile che vuole arrivare agli insegnanti, alle famiglie e alle agenzie educative, raccontando L’Approccio Il Mantello di ascolto della fragilità e delle emozioni dalla primaria alla secondaria di secondo grado. A fine serata un momento di condivisione con un brindisi.

L’Odv supporta Asst Lariana

Il Mantello Odv ha scelto di svolgere la propria attività supportando, in regime di convenzione, l’Unità di Cure Palliative di Asst Lariana nei diversi setting di presa in carico della persona: ambulatorio, ricovero ordinario in hospice, day hospice, assistenza domiciliare in casa, che, laddove possibile, ritiene essere primo luogo di cura. Opera nel diffondere la cultura delle cure palliative e dell’assistenza continua a chi sta vivendo l’ultimo tratto della sua esistenza, offrendo anche un supporto attivo, psicologico e spirituale, ai familiari che lo accompagnano e si impegna inoltre a portare avanti con i bambini, i ragazzi e i giovani l’"Educazione alla Fragilità” che è “Educazione alla Vita”.