Sono circa ottanta i volontari impegnati per la realizzazione della “Non solo sagra”, la manifestazione organizzata dalla Parrocchia di Casletto dei Santi Gregorio e Marco e che si terrà dal 26, 27 e 28 maggio. L’appuntamento con i piatti di pesce, altre specialità, musica e ballo è presso il centro sportivo parrocchiale di Casletto di via XXIV Maggio n°60 di Rogeno. La cucina sarà aperta nelle serate di venerdì e sabato mentre nella giornata di domenica, oltre alla cena, è prevista l’apertura anche a pranzo (su prenotazione).

Non solo sagra: a Rogeno weekend di eventi

Si tratta di una rivisitazione della tradizionale "Sagra del pès" che da tanti anni richiamava in paese centinaia di partecipanti e che era stata sospesa a causa della pandemia da Covid.

I volontari della Parrocchia di Casletto hanno voluto ridare vita alla manifestazione grazie alla collaborazione di alcune associazioni locali: Aido, Pro loco Casletto, Gruppo “Brianza”, Brianza laghi 2014, Gruppo amici scuola dell’infanzia A. Ratti, Gruppo sportivo Rogeno, Punto d’incontro Casletto, Compagnia teatrale I tre pensieri, Gruppo Cacciatori Rogeno e con il patrocinio del Comune di Rogeno.

La “Non solo sagra” si svolgerà anche in caso di maltempo, grazie alla tensostruttura del centro sportivo di Casletto che garantirà adeguata copertura anche in caso di pioggia.

I volontari attenderanno i partecipanti con le loro specialità di pesce e altri piatti. Nel menù previsti gli spaghetti allo scoglio, fritto misto, pesce in carpione, calamari, cozze, ma anche spaghetti al pomodoro, panino con salamella e patatine per soddisfare tutti i palati.

Spazio anche alla musica e al ballo in pista. Il programma prevede: venerdì 26 maggio, alle 19.30 apertura del servizio cucina, alle 21 musica e cabaret con Magnicomi; sabato 27 maggio, alle 19 apertura della cucina, alle 21 duo musicale ballo liscio con Jose Music Band; domenica 28 maggio apertura a pranzo su prenotazione, alle 18 è prevista la messa, alle 19 l’apertura del servizio cucina e alle 21 musica folk con All Aboard.

E’ possibile prenotare il proprio tavolo direttamente sul posto, in cassa, oppure inviando una mail a nonsolosagra@gmail.com. La parrocchia e i tanti volontari che si stanno impegnando per dare vita all’appuntamento, invitano tutti all’appuntamento per tenere viva la tradizione della sagra a Casletto.

Il programma