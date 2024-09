"Notte alpina": si aprono i festeggiamenti per i cento anni delle Penne nere canzesi

Intero paese coinvolto per rendere omaggio a una presenza importante per la comunità

Buon cibo, musica e negozi aperti

Si aprirà oggi, giovedì 12 settembre, all'ora di cena, dalle 20, la "Notte alpina" organizzata dalle Penne nere di Canzo per onorare i cento anni dalla nascita del gruppo, avvenuta nel 1924. Ristoranti, pasticcerie e gelaterie accoglieranno i presenti con menu e proposte dedicati agli Alpini, negozi aperti e stand delle società sportive canzesi pronti a far divertire bambini e ragazzi. Per l'occasione saranno chiuse le vie del centro.

Saranno presenti tre cori ad animare la serata

Nel corso della manifestazione si esibiranno il coro Gruppo Alpini Canzo presso i portici di Villa Meda, il coro "Sopranno Edda Righetto" di Erba presso la piazzetta del Comune e il coro "Bilacus" di Bellagio presso i portici del mercato vecchio. Infine ci sarà anche la presenza della J&B Wind band di Canzo al parco Barni.

La serata si concluderà alle 22.30 nel cortile d'onore di Villa Meda con l'inno nazionale cantato insieme dai tre cori e suonato dalla banda.