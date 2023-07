Notte bianca a Canzo con "Canzowood"

Per una sera il paese diventa un luogo da oscar.

Una manifestazione da Red carpet

E’ tutto pronto a Canzo per trascorrere una serata sul Red carpet. Tappeto rosso lungo tutta via Mazzini grazie alla nuova proposta di Canzo oltre le vetrine. L’associazione dei commercianti canzesi ha deciso di organizzare una bella novità per l’estate: si tratta di «Canzowood» che andrà in scena domani sera, giovedì 20 luglio, dalle 20.30 alle 23.30. La proposta è quella di allestire «un paese da oscar» per far vivere ai partecipanti una notte da vere star.

Tanto intrattenimento per una serata di divertimento

Verrà chiusa al traffico la centralissima via Mazzini, su cui sarà steso il tappeto rosso e verranno sistemate le stelle in vero stile «Walk of fame»; con il nucleo storico occupato da tavoli per permettere di cenare e tante iniziative sparse per il paese.

Saranno presenti un mago, tanti super eroi, la palestra Sporting Fitness con una sua esibizione, così come Spazio Danza. La Società danza erbese proporrà invece momenti di ballo con abiti in costume. E ancora, un violinista, cantanti e la presenza della Rufus band. Ovviamente ci saranno i negozi aperti per un po' si shopping sotto le stelle.