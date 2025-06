Overture musicale insieme alla Consulta giovani

E’ tempo di musica con la Consulta giovani di Uggiate con Ronago: musica live, cucina e bar per tutti i presenti all’evento.

Musica con la Consulta giovani

Per vivere la calda stagione a pieno non c’è niente di più bello di un concerto all’aperto. Ed è quello che ha pensato anche la Consulta di Uggiate, inserendo in calendario un doppio appuntamento a base di musica live, food and beverage. Il tutto, in piazzale Europa. Venerdì 20 giugno si esibiranno Anforsyn, Como Ovest e Gio&Cri. Sabato 21 giugno, invece, sarà il turno di Broken Butterfly e Cactus. L’ingresso è libero.