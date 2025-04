Piazza Fiamme Gialle inaugurata, la cerimonia a Uggiate con Ronago

Alle 10.30 di oggi, sabato 12 aprile, l’intitolazione dell’area a Piazza Fiamme Gialle davanti a Forze dell’ordine, istituzioni e cittadini.

Una Piazza per le Fiamme Gialle

Sono state diverse le emozioni percepite in occasione dell’intitolazione dell’area antistante il centro vicino a Trevano. La celebrazione - presieduta dal Comandante provinciale della Guardia di finanza, Colonnello Michele Donega, dal sindaco di Uggiate con Ronago, Ermes Tettamanti, dei primi cittadini dei Comuni limitrofi, da una rappresentanza di ufficiali e militari del Corpo e dei delegati delle sette sezioni dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, dal sindaco junior Gabriele Caverzasio - ha visto l’inizio con la solenne cerimonia dell’alzabandiera e si è preceduto con la deposizione di una corona d’alloro in memoria dei caduti in omaggio ai finanzieri che hanno operato con dedizione e spirito di sacrificio, in pace e in guerra, in questo territorio, proteggendo i confini dello Stato nell’interesse esclusivo della Nazione.

Foto 1 di 9 Foto 2 di 9 Foto 3 di 9 Foto 4 di 9 Foto 5 di 9 Foto 6 di 9 Foto 7 di 9 Foto 8 di 9 Foto 9 di 9

Il colonnello Donega, insieme alla madrina della manifestazione, l’assessore Aurelia Bizzanelli, ha scoperto la targa “Piazza Fiamme Gialle”. La cerimonia è quindi proseguita con gli interventi di un emozionato primo cittadino uggiatese, così come Stefano Arena, presidente della sezione Anfi di Appiano Gentile, il cultore di storia locale Renato Arrighi e il consigliere provinciale Agostino Grisoni.

Il Comandante provinciale, infine, accompagnato dal primo cittadino junior del Comune di Uggiate con Ronago, ha voluto ringraziare la comunità per il segno di tangibile vicinanza al Corpo, evidenziando l’alto valore simbolico dell’odierna intitolazione, quale omaggio a tutte le Fiamme gialle che, lungo il confine con la Svizzera, hanno prestato il proprio servizio al Paese con spirito di sacrificio e abnegazione, talvolta a costo della propria vita.

La cerimonia si è conclusa con la consegna da parte del colonnello Donega degli attestati di benemerenza per i trent’anni di iscrizione alla sezione Anfi ai militari in congedo.

Dimostrazioni cinofile

La cittadinanza intervenuta ha potuto inoltre assistere a una esercitazione delle unità cinofile del Gruppo di Ponte Chiasso che hanno visto protagonisti il cane Aran, un cosiddetto cash dog, in grado di individuare le banconote e il cane Anima, che ha simulato la ricerca di sostanze stupefacenti.