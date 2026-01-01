Premiazione dei presepi e tombolata dell’Epifania in oratorio a Maccio

Il tempo di Natale ancora non è finito: la parrocchia di Maccio di Villa Guardia propone un pomeriggio ricco d’eventi per trascorrere l’Epifania in compagnia.

Tombolata dell’Epifania

Come ogni anno, l’oratorio San Giovanni Bosco di Maccio ha indetto il concorso presepi e, con ben 21 partecipanti, martedì 6 gennaio è pronto a premiare le natività. Esposti nel salone, sono visitabili al termine delle messe festive fino a lunedì 5 gennaio. Tornando all’Epifania, le celebrazioni sono in programma alle 8.30, alle 10.30, alle 18 e alle 20.15. Alle 14.30 la benedizione dei bambini e, mezz’ora più tardi, premiazioni dei presepi e tombolata dell’Epifania. Fino a domani, venerdì 2 gennaio, c’è tempo per donare giocattoli, dolcetti, oggetti a tema – purché in buone condizioni – per il montepremi della tombola.