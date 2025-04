Presentato il MoMe-Museo del Mobile e del Merletto di Cantù

L’obiettivo è dare vita a un museo accessibile e connesso, in grado di unire luoghi e contenuti grazie a interventi di restauro, riqualificazione e valorizzazione funzionale, in dialogo con il tessuto urbano e sociale della città. L’avvio dei lavori è previsto a breve. Tra i primi cantieri in partenza, il rifacimento delle facciate della scuola primaria Ottavio Marelli, in via Andina, in programma già a maggio, mentre l’avvio delle opere di riqualificazione di Villa Calvi è previsto nell’ultimo trimestre dell’anno. L’intervento di ampliamento del Liceo Fausto Melotti prenderà, invece, il via nel giugno 2026 con la demolizione dell’attuale palestra. La conclusione dell’intero progetto è prevista entro 36 mesi.

